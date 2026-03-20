Milanović čestitao Ramazanski bajram: “Blagdan koji jača zajedništvo i razumijevanje”

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je čestitku građankama i građanima islamske vjeroispovijesti u Hrvatskoj povodom Ramazanskog bajrama.

U svojoj poruci istaknuo je simboliku blagdana koji, kako navodi, kroz strpljenje i odricanje jača snagu vjere, ali i potiče zajedništvo te međusobno poštovanje i razumijevanje među ljudima i narodima.

„Nadahnuće ovog blagdana u simbolici strpljenja i odricanja jača snagu vjere, zajedništva te promicanja poštovanja i razumijevanja među ljudima i narodima, toliko potrebnih današnjem svijetu“, poručio je Milanović.

Dodao je kako nakon mjeseca posta i poniznosti, kojim se pokazuje snaga vjere, vjernicima želi da Bajram provedu u blagostanju, radosti i zajedništvu s obitelji i prijateljima.

Predsjednik je čestitku zaključio tradicionalnom porukom: „Bajram Šerif Mubarek Olsun!“