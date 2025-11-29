Mikulić ide pred suca istrage, USKOK nije za sve osumnjičene zatražio istražni zatvor

Ročište na Županijskom sudu u Zagrebu, prema neslužbenim informacijama, trebalo bi početi oko 13 sati. Kako se neslužbeno doznaje USKOK nije za sve osumnjičene zatražio istražni zatvor, već za Andriju Mikulića i njegovog kuma Dragana Krasića, doznaje HRT.
Mikulić je uhićen u četvrtak u poslijepodnevnim satima. U petak je prepraćen zajedno sa još trojicom osumnjičenika u USKOK na ispitivanje koje je trajalo oko dva sata. Mikulićevi odvjetnici su kazali da se on aktivno branio, odgovorio na sva pitanja istražitelja.
Prema još uvijek neslužbenim informacijama, istražitelji su do Andrije Mikulića došli kroz veliku aferu s ilegalnim otpadom. Navodno je jedan od uhićenih iz te afere rekao kako ga je sada već bivši glavni državni inspektor tražio mito i zbog toga su ga istražitelji počeli istraživati. Mikulić je navodno je od dvojice poduzetnika zatražio mito. Ta dvojica poduzetnika imaju u svom vlasništvu kamenolome kako bi mogli u njima zapravo raditi što god žele, dodaje Magušić Dumančić.