Mikrut je pobjednik ATP Challengera u Bragi

Luka Mikrut pobjednik je ATP Challengera u portugalskoj Bragi. Nakon dva sata igre je sa 6:3, 6:4 dobio 96 mjesta bolje rangiranog Litvanca Viliusa Gaubasa. Dvadeset jednogodišnjem Splićaninu to je drugi naslov na Challengerima nakon što je 31. kolovoza u finalu talijanskog Comoa svladao Duju Ajdukovića. Mikrut će za 59 mjesta popraviti svoj najbolji plasman u karijeri i doći na 180. mjesto ATP ljestvice.

Na putu do finala Mikrut je nanizao Austrijanca Schwaerzlera (7:6(3), 6:2), Srbina Lajovića (6:3, 6:3), Indijca Nagala (5:7, 6:1, 7:6(8) uz spašenu meč-loptu), Španjolca Moro Canasa (4:6, 6:0, 6:3). U finalu je propustio dvije lopte za 4:2, ali je dva gema kasnije došao do 0-40 i realizirao treću priliku za 5:3. Oduzeo je Gaubasu servis i u prvom gemu drugog seta da bi osam i pol mjeseci mlađi Litvanac odgovorio s tri gema zaredom. Vratio se Mikrut na 3:3, kod 3:4 izvukao 15-40 i još jednu prednost protivnika pa kod 4:4 četvrti put u meču oduzeo protivniku servis. Posao je dovršio na svom početnom udarcu, i to bez izgubljenog poena.

