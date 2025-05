Mijenjaju se preporuke za COVID cjepivo?

Nova preporuka američkih zdravstvenih vlasti mogla bi značiti promjenu dosadašnjeg pristupa cijepljenju protiv COVID-19. Iako cjepivo i dalje ima ključnu ulogu u zaštiti najranjivijih, sve se češće razmatra mogućnost da rutinsko cijepljenje više neće biti nužno za djecu i trudnice.

Unatoč tome, stručnjaci upozoravaju da osobe starije životne dobi, trudnice te kronični bolesnici i dalje imaju povećan rizik od teških posljedica bolesti, zbog čega im je zaštita cjepivom i dalje potrebna. U nastavku donosimo sažetak najvažnijih promjena i preporuka koje bi vam mogle pomoći da odlučite kada i zašto se cijepiti, prenosi Večernji list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Cjepivo možda više neće biti preporučeno svima svake godine

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) nedavno je dala punu dozvolu za cjepivo Novavax za sve osobe starije od 65 godina te za one u rizičnim skupinama iznad 12 godina. Cjepivo se koristilo već ranije temeljem hitnog odobrenja, ali ovo je prvi put da ima punu regulatornu potvrdu. Istovremeno se u američkim medijima pojavljuju informacije kako Ministarstvo zdravstva razmatra ukidanje preporuke za rutinsko cijepljenje djece i trudnica, iako još nije donesena službena odluka. Čak i ako dođe do promjene, roditelji će i dalje moći cijepiti djecu ako to žele, ističu stručnjaci.

Svjetska zdravstvena organizacija već je u rujnu 2024. objavila preporuku da se zdrave odrasle osobe te djeca koje su primile barem jednu dozu više ne cijepe rutinski. Nove službene smjernice očekuju se u lipnju, kada se sastaje savjetodavno tijelo američkog CDC-a, prenosi portal Kreni zdravo.

Većina bi se trebala cijepiti već sada

Stručnjaci najavljuju mogućnost novog ljetnog vala zaraze. Tijekom prošlog ljeta broj pozitivnih slučajeva počeo je rasti već u svibnju, a najveći udio zabilježen je u kolovozu, kada je gotovo 18 posto testova bilo pozitivno – što je drugi najviši tjedni udio još od početka pandemije. "Svi znamo za zimski val, ali ljetni valovi mogu biti jednako snažni," izjavio je dr. William Schaffner, specijalist za zarazne bolesti, za WebMD. CDC stoga preporučuje da se osobe iz rizičnih skupina cijepe dva puta godišnje – jednom tijekom ljeta i ponovno u jesen. U tu skupinu spadaju svi stariji od 65 godina te osobe koje imaju kronične zdravstvene tegobe, uključujući dijabetes, bolesti pluća i srca, pretilost, bolesti jetre i bubrega, mentalne poteškoće te karcinom.

Trudnice bi također trebale razmotriti cijepljenje već sada

Iako postoji mogućnost da se ukine preporuka cijepljenja za trudnice, stručnjaci smatraju da bi one i dalje trebale biti prioritetna skupina. Naime, trudnoća povećava rizik od težeg oblika bolesti koji može dovesti do komplikacija pa čak i fatalnog ishoda. Osim što štiti trudnicu, cjepivo ima dodatni pozitivan učinak – antitijela se prenose na dijete putem posteljice, čime se novorođenče štiti tijekom prvih mjeseci života. Studije pokazuju da cijepljenje tijekom trudnoće smanjuje rizik od hospitalizacije novorođenčadi zbog COVID-a za više od 50 posto.