Miho Munja oslobođen, nije prijetio konobaru nožem! Svi potpuno različito opisali događaje na Splitu 3...

Konačno je i Miho Munja, dugogodišnji poznanik policije i pravosuđa, ‘uzeo sva tri boda na gostujućem terenu’ pa je red da se notira i takav slučaj…

Dobro, postupak u kojem je oslobođen vodio se pred Prekršajnim sudom u Splitu zbog narušavanja javnog reda i mira, a zanimljiv je i po još jednom detalju.

Prema optužnom prijedlogu, Miho F. poznatiji široj javnosti pod svojim nadimkom (kojeg je zaradio ima tome više od desetljeća, kad je pobjegao iz policijske postaje), u kafiću na Splitu 3 od konobara ja uzrujan zatražio nož, kojeg je potom sam uzeo iza šanka. Zatim je tim manjim oštrim nožem krenuo prema konobaru vičući da će ga ubiti, probosti, e da bi onda sjeo i tim istim nožem krenuo rezati vlastito zapešće! Kako smo rekli, to je kratki opis događaja prema optužnom prijedlogu.

"Samo sam želio pomoć jer mi je cura mogla umrijeti"

Miho Munja se pak branio da je od konobara tražio nekakav alat s kojim bi mogao ‘kargati’ ulazna vrata prizemnog stana u blizini kafića, u istom kvartu, gdje mu stanuje djevojka, a koju je upravo vidio kako bez svijesti leži u stanu pa je bio u strahu, izvan sebe i htio je odmah vidjeti što je s njom… Kako je konobar upravo rezao limune nekim nožićem, pitao ga je hoće li mu to odgovarati, a na to je Miho prema vlastitom priznanju bacio nož u šank govoreći da ga ‘ne zajebava’.

‘Na to je konobar pobjegao vjerojatno misleći da ću ga napasti, a samo sam želio pomoć jer mi je cura mogla umrijeti.’, kazao je Munja.

Toliko od njega, nikakvog rezanja zapešća nije bilo, a ubrzo se sjetio da ima rezervni ključ stana pa je pozvao Hitnu koja je odvela djevojku u bolnicu, a otišao je i on u pratnji policije.

Posebno je zanimljiv iskaz konobara. Zanimljiv naime jer se po njemu, praktički, ništa od svega nije dogodilo: Miho ništa od njega nije tražio niti mu je prijetio!

A uz takvu situaciju s dokazima, Prekršajni sud je jednostavno morao donijeti oslobađajuću presudu.