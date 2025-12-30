MidEuropa preuzima većinski udio Optike Anda, vodećeg maloprodajnog lanca optika u Hrvatskoj

MidEuropa, vodeći investitor na tržištu rizičnog kapitala na području srednje Europe, danas je objavila preuzimanje većinskog udjela Optike Anda, vodećeg maloprodajnog lanca optika u Hrvatskoj.

MidEuropa će investirati uz Andriju Banovića, predstavnika druge generacije osnivačke obitelji i člana Uprave Optike Anda, koji reinvestira u poslovanje. Transakcija podliježe uobičajenim odobrenjima regulatornih tijela i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, a zaključenje se očekuje u prvoj polovici 2026. godine.

Osnovana 1999. godine, Optika Anda najveći je maloprodajni lanac optika u Hrvatskoj i jedna od najvećih neovisnih tvrtki u maloprodaji optičkih proizvoda u jugoistočnoj Europi. Tvrtka upravlja mrežom od 64 poslovnice diljem zemlje te nudi sveobuhvatan asortiman dioptrijskih naočala, sunčanih naočala, kontaktnih leća te pripadajućih dodataka i usluga. Optika Anda prepoznata je po izvrsnoj korisničkoj podršci, modernim maloprodajnim konceptima i snažnom i pouzdanom brendu, a danas zapošljava više od 300 stručnjaka u svojoj mreži.

MidEuropa namjerava podržati sljedeću fazu rasta Optike Anda kroz nastavak širenja u Hrvatskoj, uz ciljani međunarodni rast u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Investicija MidEurope predstavlja važan korak prema daljnjoj konsolidaciji regionalnog tržišta te postavlja temelje za održivi organski rast, podržan pažljivo odabranim dodatnim akvizicijama.

Iskusan menadžment tim Optike Anda, uz podršku operativnog tima MidEurope, radit će na postizanju operativne izvrsnosti, daljnjoj digitalizaciji poslovanja i širenju na nova tržišta.

Zvonimir Šimić, generalni direktor Optike Anda, izjavio je: „Uz kontinuiranu podršku naših postojećih vlasnika, Andrije Banovića i našeg novog partnera, MidEurope, u izvrsnoj smo poziciji za ubrzanje rasta Optike Anda i ostvarenje ambicioznijeg razvojnog puta. Zajedno ćemo nastaviti raditi na našoj pobjedničkoj formuli izvanredne usluge i snažne operativne izvedbe, potpomognute međunarodnim iskustvom i zajedničkom dugoročnom vizijom s našim novim partnerima.“

Aleksandar Dragićević, principal u MidEuropi, koji je predvodio transakciju, rekao je: „Optika Anda izgradila je izniman brend i modernu maloprodajnu platformu koja postavlja standarde u optičkoj skrbi u Hrvatskoj i šire. Oduševljeni smo što postajemo partneri s Andrijom i širim menadžment timom kako bismo dodatno ojačali poslovanje i ubrzali njihovo širenje diljem Hrvatske i regije.“

Alain Beyens, operativni partner u MidEuropi, dodao je: „Potražnja za optičkim uslugama nastavlja rasti, potaknuta povoljnim demografskim trendovima i sve većom sviješću o zdravlju očiju. Naše ulaganje u Optiku Anda temelji se na snažnom iskustvu MidEurope u sektorima zdravstva i maloprodaje, uključujući našom investicijom u Optegri, odnosno u oftalmološke zdravstvene usluge, Mlinar, odnosno u pekarsku maloprodaju, kao i na našim širim iskustvima u cijeloj regiji.“

Provedbu transakcije sa strane MidEurope su izvršili Nikola Damiani i Valentina Giambasu.

MidEuropu su savjetovali Ernst & Young, savjetnici za komercijalne, financijske, porezne i IT aspekte, FinanceWise, kao financijski savjetnici, Šavorić & Partneri, Čavrak, kao pravni savjetnici, Cadwalader, Wickersham & Taft, kao financijski pravni savjetnici i ESG savjetnici Sustineri Partners.

O MidEuropi: MidEuropa je vodeći europski investitor na tržištu kapitala (private equity) s dubokim korijenima u srednjoj Europi i iskustvom dužim od 25 godina. Sa sjedištem u Londonu te uredima u Varšavi i Bukureštu, MidEuropa primjenjuje fleksibilan paneuropski i globalni pristup u identificiranju iznimno uspješnih investicija u sektorima zdravstva, tehnologije, usluga i robe široke potrošnje, podržavajući ih u njihovu rastu i međunarodnom širenju. Do danas je MidEuropa prikupila i upravljala fondovima vrijednim više od 6,8 milijardi eura te realizirala 46 temeljnih investicija i više od 290 dodatnih akvizicija u 20 zemalja.