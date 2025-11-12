Meštrović u Gradskom vijeću Splita: "Vrijeme je da Split oda priznanje svojim herojima Domovinskog rata"

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita vijećnik Lovre Meštrović obratio se u ime stranaka Dom i nacionalno okupljanje te Hrvatske stranke prava, istaknuvši važnost očuvanja sjećanja na Domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja.

"Nalazimo se u mjesecu kada obilježavamo najveću tragediju hrvatskog naroda u našoj novijoj povijesti. Vjerujem da ćemo svi iskazati poštovanje i pijetet prema žrtvama Vukovara i Škabrnje, ali i svih onih znanih i manje znanih mjesta koja su podnijela žrtvu u Domovinskom ratu. Uvijek trebamo isticati svoju povijest, kulturu, tradiciju i domoljubne vrijednosti te ih ne smijemo prepustiti zaboravu", poručio je Meštrović.

Muzej Domovinskog rata kao prioritet grada

Meštrović je podsjetio kako su stranke Dom i nacionalno okupljanje te Hrvatska stranka prava još u predizborno vrijeme isticale važnost izgradnje Muzeja Domovinskog rata, a kako je tu inicijativu u svoj program uvrstio i gradonačelnik.

"Zbog vrijednosti Domovinskog rata, kao i svih žrtava, kako znanih tako i onih manje znanih, apeliramo da se izgradnja muzeja stavi kao jedan od prioriteta prema nadležnom ministarstvu. Izgradnja muzeja nije samo trajni podsjetnik na Domovinski rat i žrtvu koju su podnijeli mnogi naši sugrađani, već i jamac da buduće generacije znaju što je bilo", naglasio je vijećnik.

Pozvao se i na riječi Oca Domovine Ante Starčevića: "Narod koji zaboravi svoju prošlost, slijep ide u budućnost. Stoga ne dozvolimo da se to i nama dogodi!"

Prijedlog: ulice nazvati po Marku Babiću i Goranu Kliškiću

Poseban naglasak Meštrović je stavio na odavanje počasti i priznanje herojima Domovinskog rata u Splitu, upozorivši da ponekad izgleda kao da se njihovih imena sramimo ili se njima nedovoljno ponosimo.

"Svatko ima svoje velikane i sinove što su majke dale pa tako i mi svoje", rekao je, izdvojivši među brojnim herojima dvojicu: Marka Babića i Gorana Kliškića.

Marka Babića opisao je kao heroja obrane grada Vukovara, koji je samo u jednom danu na Trpinjskoj cesti uništio 14 neprijateljskih tenkova. Goran Kliškić, kako je istaknuo, bio je diverzant 4. gardijske brigade, koji je svoj mladi život položio na oltar domovine spašavajući ranjenog suborca Ivicu Vucu.

Meštrović je ocijenio kako je krajnje vrijeme da se iskaže poštovanje prema istinskim herojima te podsjetio da inicijativa za imenovanje ulice po Marku Babiću postoji još od 2017. godine, kada je Hrvatska udruga Benedikt bila inicijator takve ideje.

"Očigledno je kako do današnjeg dana nije bilo sluha, razumijevanja niti volje za isto, ali smatramo kako bi istinu bila pohvalna, više nego zaslužna gesta imenovanje ulice Gorana Kliškića, što bi, vjerujemo, svi dočekali s neizmjernim ponosom, a posebno njegov otac Rato, naš dragi sugrađanin i operni prvak", poručio je.

Pitanje gradonačelniku o realizaciji muzeja

Na kraju obraćanja Meštrović je zatražio i službenu informaciju od gradonačelnika Tomislava Šute o statusu realizacije Muzeja Domovinskog rata u Splitu te ga upitao podržava li inicijativu da se ulice u gradu imenuju po herojima Domovinskog rata Marku Babiću i Goranu Kliškiću.

Prema odgovoru gradonačelnika Šute, realizacija Muzeja Domovinskog rata u Splitu mogla bi uskoro krenuti, dok će o imenima ulica konačnu odluku donijeti nadležna gradska tijela. "Nadamo se u smjeru našeg prijedloga", zaključuju iz Doma i nacionalnog okupljanja Grada Splita.