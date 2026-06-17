Messi zaplakao nakon prvog gola

Lionel Messi tjedan dana prije 39. rođendana ponovno je ispisao nogometnu povijest, ali ovog puta svijet nije dirnuo samo zbog golova. U pobjedi Argentine 3:0 protiv Alžira na otvaranju Svjetskog prvenstva u Kansas Cityju zabio je hat-trick kojim se s ukupno 16 pogodaka izjednačio s Miroslavom Kloseom na vrhu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti svjetskih prvenstava.

No, trenutak koji je obišao planet dogodio se već nakon njegova prvog gola. Messi je zaplakao, a kamere su uhvatile emocije koje nisu izgledale kao obične suze radosnice. Nakon utakmice priznao je da prolazi kroz teško životno razdoblje.

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"Da, plakao sam nakon prvog gola. Ali to je bilo zbog nečega potpuno nevezanog uz nogomet. Prošao sam kroz teško razdoblje, ali zahvalan sam kompletnoj argentinskoj delegaciji i mojim suigračima jer su uvijek uz mene i daju mi puno snage", rekao je Messi.

Golove je postigao u 17., 60. i 76. minuti, a uz novi rekordni pothvat postao je i prvi nogometaš u povijesti koji je nastupio na šest različitih svjetskih prvenstava. Ujedno je upisao jubilarni 200. nastup za argentinsku reprezentaciju te stigao do 120 pogodaka u nacionalnom dresu.