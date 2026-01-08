Messi: "Umjetnu inteligenciju ne koristim jer ju nisam shvatio..."

Lionel Messi po mnogima je najbolji nogometaš svih vremena, a u intervjuu za argentinski kanal Luzu TV otkrio je i nepoznate detalje o sebi, karakteru, svom životu.

- Ne koristim Chat GPT. Štoviše, ne koristim AI; ne zato što sam protiv toga, već zato što se nisam u to upuštao niti shvatio. Antonella (supruga op.a) je zato cijeli dan na Chat GPT-u i pita ga sve - recepte, o hrani, o svemu... - rekao je Messi pa nastavio:

- Nikad nisam volio govoriti drugim jezicima pred kamerama. Bila je nekakva reklama s Barcelonom u Kini i rekao sam im da bih radije govorio na španjolskom. Na kraju su inzistirali da govorim na kineskom i tako je bilo - kaže i dodaje:

- Bilo mi je vrlo neugodno. Čudno mi je tako govoriti i radije uvijek pričam na španjolskom.

Podsjetimo, Messi je priznao da je igrajući za Barcelonu potražio stručnu pomoć u jednom dijelu karijere te da voli piti vino i Sprite, piše 24sata.