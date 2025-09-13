Mertojak uvjerljivo svladao Bjelovar i otvorio novu kuglačku sezonu

Utakmicom Mertojaka i Bjelovara otvorena je kuglačka sezona 2025/26. Susret je to 4. kola HEP SUPER HKL koji se odigrao unaprijed radi nastupa Mertojaka na kvalifikacijama za Ligu prvaka (Europa kup) sredinom listopada u Osijeku.

Već pripremne utakmice koje je Mertojak odigrao prošli vikend u Osijeku dale su naslutiti ambicije kluba za plasmam u sam vrh prvenstva Hrvatske te još jedan u nizu nastupa u Ligi prvaka.

Meč u kuglani u Poljudu odlučen je već u prvom bloku, 3:0 i 149 razlike, što je dalo voditelju ekipe Pašku Dragičeviću i širi prostor u korištenju igračkog rostera, pa je svoj debi u seniorskoj konkurenciji zabilježio i mlađi junior, Niko Dragičević, sin voditelja Paška, po onoj staroj, jabuka ne pada daleko od stabla.

Na kraju sigurna pobjeda Mertojaka sa 6:2 (3610:3430), 180 razlike. Igrač utakmice bio je Ivan Totić sa 645 srušenih čunjeva.

Pojedinačni rezultati:

G.Pofuk-M.Vokšan 1:0(605:585)

N.Muše-B.Bogdanović 1:0(643:573)

I.Totić-S.Borčak 1:0(645:586)

A.Kovač-P.Dedić 1:0(618:527)

M.Matić-J.Ramić 0:1(575:593)

G.Žubrinić/N.Dragičević-

M.Teskera 0:1 (524:566)

Slijedeći vikend, u prvom kolu, kad će se pridružiti i svi ostali sudionici Super lige, Mertojak je gost novom članu elitnog kuglačkog razreda, Poličniku, a utakmica će se igrati u Zadru u kuglani Mocire.