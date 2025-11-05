Close Menu

Mertojak u znaku japanskog ratničkog duha: Bujinkan Seishin Dojo Split slavi 10 godina

U sklopu proslave desete obljetnice, Bujinkan Seishin Dojo Split organizira seminar na temu Goshin Jutsu (samoobrana)

Mnogi ne znaju da Mertojak, osim svojih već slavnih kuglača, dvostrukih europskih prvaka, malonogometaša pobjednika Torcida kupa i drugih uspješnih sportaša, ima i izravnu poveznicu s Japanom kroz sportske borilačke, ili preciznije rečeno, ratničke vještine.

Na Mertojaku već deset godina djeluje Bujinkan Seishin Dojo Split, što s japanskog znači “Mjesto gdje vježba Božanski ratnik iskrenog srca”. Ova Ninjutsu škola u Splitu ove godine slavi svoju desetu obljetnicu osnivanja. U školi se podučavaju japanske ratničke vještine, a vodi je i podučava Sensei Marin Jovanović (marin.jovanovic@gmail.com). Jedan od prvih članova uprave kluba je i Branko Bosanac, svestrani sportski dužnosnik s Mertojaka.

Bujinkan Seishin Dojo Split podružnica je Bujinkan Seishin Dojo Croatia, sa sjedištem u Zagrebu, koju vodi Dai Shihan Dean Rostohar, odgovoran za sve Bujinkan Seishin Dojoe u Hrvatskoj i učitelj Marina Jovanovića.

Tradicionalna Ninjutsu vještina potječe od Sokea Hatsumija Massakia, koji je otvorio ove ratničke vještine javnosti. Dai Shihan Dean Rostohar je njegov osobni učenik i vodi školu u Hrvatskoj.

Tijekom deset godina, škola je razvila početne i napredne grupe za sve koji žele steći znanja i vještine kroz treninge i seminare. Podučava se goloruka borba, borba s tradicionalnim oružjem poput shurikena, jawara, tanto, hanbo, jo, bo, jari, naginata, ken, daisho, manriki-kusari fundo, kyoketsu shoge, kao i modernim borbenim oružjem – noževima, palicama i replika vatrenog oružja (pištolja, jurišnih pušaka itd.).

Treninzi počinju u početnoj grupi, gdje se uče osnove ratničke vještine: stavovi, udarci, blokovi, kolutovi, padovi, gimnastički elementi, osnovne kate, izvrtanja ruku, oslobađanja iz uhvata, bacanja i učvršćivanja na tlu. Treninzi u prirodi pripremaju polaznike za borbu i preživljavanje u različitim terenima, uključujući snalaženje, orijentaciju i borbu različitim oružjem poput tomahawka i kukrija.

Ninjutsu ratnici bili su preteča mnogih današnjih specijalnih postrojbi, a njihova vještina temelj je mnogih sportskih i borilačkih disciplina koje su nastajale kroz povijest. Ova vještina nema natjecateljski karakter, jer su tehnike koncipirane drugačije od sportskih borilačkih vještina i samim time su opasnije. Vježba se bez zaštite na rukama, nogama i bez kaciga – bol i upornost svakodnevica su polaznika.

Kroz Klub je proteklih godina prošlo stotinjak članova, od kojih su najuporniji ostali aktivni. Članovi su sudjelovali na više od 40 seminara izvan Splita, a klub je organizirao više od 20 seminara.

U sklopu proslave desete obljetnice, Bujinkan Seishin Dojo Split organizira seminar na temu Goshin Jutsu (samoobrana), koji će voditi Dai Shihan Dean Rostohar:

  • 15. studenog 2025. – prostorije Karate Kluba Sokol na Gripama, početak u 10:00 sati
  • 16. studenog 2025. – prostorije Karate Kluba Galeb na Mertojaku, Doverska 33

Seminar je prilagođen i osobama bez prethodnog iskustva u Ninjutsuu – svi su dobrodošli.

Raspored seminara:

1. DAN (15.11.2025.)

  • 10:00-11:00 – Registracija
  • 11:00-14:00 – Seminarski trening 1
  • 14:00-15:00 – Pauza
  • 15:00-17:00 – Seminarski trening 2
  • 17:00 – Svečani dio proslave obljetnice
  • 18:00 – Parti uz roštilj i pjesmu

2. DAN (16.11.2025.)

  • 10:00-13:00 – Seminarski trening 3
  • 13:00 – Zatvaranje seminara
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
4
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0