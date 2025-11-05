Mertojak u znaku japanskog ratničkog duha: Bujinkan Seishin Dojo Split slavi 10 godina

Mnogi ne znaju da Mertojak, osim svojih već slavnih kuglača, dvostrukih europskih prvaka, malonogometaša pobjednika Torcida kupa i drugih uspješnih sportaša, ima i izravnu poveznicu s Japanom kroz sportske borilačke, ili preciznije rečeno, ratničke vještine.

Na Mertojaku već deset godina djeluje Bujinkan Seishin Dojo Split, što s japanskog znači “Mjesto gdje vježba Božanski ratnik iskrenog srca”. Ova Ninjutsu škola u Splitu ove godine slavi svoju desetu obljetnicu osnivanja. U školi se podučavaju japanske ratničke vještine, a vodi je i podučava Sensei Marin Jovanović (marin.jovanovic@gmail.com). Jedan od prvih članova uprave kluba je i Branko Bosanac, svestrani sportski dužnosnik s Mertojaka.

Bujinkan Seishin Dojo Split podružnica je Bujinkan Seishin Dojo Croatia, sa sjedištem u Zagrebu, koju vodi Dai Shihan Dean Rostohar, odgovoran za sve Bujinkan Seishin Dojoe u Hrvatskoj i učitelj Marina Jovanovića.

Tradicionalna Ninjutsu vještina potječe od Sokea Hatsumija Massakia, koji je otvorio ove ratničke vještine javnosti. Dai Shihan Dean Rostohar je njegov osobni učenik i vodi školu u Hrvatskoj.

Tijekom deset godina, škola je razvila početne i napredne grupe za sve koji žele steći znanja i vještine kroz treninge i seminare. Podučava se goloruka borba, borba s tradicionalnim oružjem poput shurikena, jawara, tanto, hanbo, jo, bo, jari, naginata, ken, daisho, manriki-kusari fundo, kyoketsu shoge, kao i modernim borbenim oružjem – noževima, palicama i replika vatrenog oružja (pištolja, jurišnih pušaka itd.).

Treninzi počinju u početnoj grupi, gdje se uče osnove ratničke vještine: stavovi, udarci, blokovi, kolutovi, padovi, gimnastički elementi, osnovne kate, izvrtanja ruku, oslobađanja iz uhvata, bacanja i učvršćivanja na tlu. Treninzi u prirodi pripremaju polaznike za borbu i preživljavanje u različitim terenima, uključujući snalaženje, orijentaciju i borbu različitim oružjem poput tomahawka i kukrija.

Ninjutsu ratnici bili su preteča mnogih današnjih specijalnih postrojbi, a njihova vještina temelj je mnogih sportskih i borilačkih disciplina koje su nastajale kroz povijest. Ova vještina nema natjecateljski karakter, jer su tehnike koncipirane drugačije od sportskih borilačkih vještina i samim time su opasnije. Vježba se bez zaštite na rukama, nogama i bez kaciga – bol i upornost svakodnevica su polaznika.

Kroz Klub je proteklih godina prošlo stotinjak članova, od kojih su najuporniji ostali aktivni. Članovi su sudjelovali na više od 40 seminara izvan Splita, a klub je organizirao više od 20 seminara.

U sklopu proslave desete obljetnice, Bujinkan Seishin Dojo Split organizira seminar na temu Goshin Jutsu (samoobrana), koji će voditi Dai Shihan Dean Rostohar:

15. studenog 2025. – prostorije Karate Kluba Sokol na Gripama, početak u 10:00 sati

– prostorije Karate Kluba Sokol na Gripama, početak u 10:00 sati 16. studenog 2025. – prostorije Karate Kluba Galeb na Mertojaku, Doverska 33

Seminar je prilagođen i osobama bez prethodnog iskustva u Ninjutsuu – svi su dobrodošli.

Raspored seminara:

1. DAN (15.11.2025.)

10:00-11:00 – Registracija

11:00-14:00 – Seminarski trening 1

14:00-15:00 – Pauza

15:00-17:00 – Seminarski trening 2

17:00 – Svečani dio proslave obljetnice

18:00 – Parti uz roštilj i pjesmu

2. DAN (16.11.2025.)

10:00-13:00 – Seminarski trening 3

13:00 – Zatvaranje seminara