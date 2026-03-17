Brojne Hajdukove legende na promociji knjige "Hajdukova 71", obilježeno 20 godina KK Mertojak

Na Mertojaku je, povodom obilježavanja Dana kotara i blagdana Svetog Josipa, održana promocija knjige Marija Garbera, "Hajdukova 71", te je obilježeno i 20 godina Kuglačkog kluba Mertojak. U emotivnom ozračju prikazan je i sjetan kratki dokumentarni film o tim ponosnim hajdučkim danima.

Knjigu su promovirali Slaven Afirević, Dražen Nikolić i sin legendarnog trenera Slavka Luštice, Slaven Luštica. Skup su pozdravili gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednica Gradskog kotara Mertojak, Jagoda Cicvarić Goreta.

U programu koji je vodio Joško Elezović, uz pjesmu klape "Friži", uživale su brojne Hajdukove legende: Dražen Mužinić, Marino Lemešić, Ivan Katalinić, Milo Nižetić, Goran Vučević i Ivan Gudelj.

Na događaju su bili i Božo Župić, Ante Mihanović, Tonći Kristić Djigi, Denis Pavlović, Dragica Lemešić, dr. Antun Marović i Andrija Čaljkušić.

Emotivni trenuci i pozdravi

Iz Oroslavja se javio i proslavljeni igrač, topovska ljevica šampionske 1972., Ivan Pavlica, dok se Petar Lovrić, dugogodišnji član Uprave Hajduka, od srca obradovao susretu sa Domagojem Žutelijom, sinom svog prijatelja Dinka Žutelije.

Pročitan je i pozdrav ministra Tonća Glavine.

Polaganje cvijeća i priznanja zaslužnima

Skup je završen polaganjem cvijeća na spomenik hrvatskim braniteljicama i braniteljima, uz molitvu župnika don Vjenceslava Kujundžića i don Jure Vrdoljaka.

Tijekom večeri GK Mertojak uručio je plakete Kuglačkom klubu Mertojak i atletičarki Blanki Vlašić, koja je prve sportske korake napravila upravo u ovom splitskom kvartu.