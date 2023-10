Mertojak se s Europa kupa vratio s ostvarenim ciljem

Zanimljiv komentar postignutog rezultata dao nam je Branko Bosanac, tajnik kluba i dobitnik nagrade "Trofej Mihovil Rađa za fair play i čestitost u sportu" Splitskog saveza športova:

"Realni su to dosezi Mertojaka ove kuglačke sezone. Viceprvaci države, finalisti kupa RH, polufinale Lige prvaka i sad polufinale Europskog kupa. Sasvim malo nedostajalo je do finala, gotovo sigurna pobjeda ispuštena je iz ruku. No kad se uzme u obzir da smo u protekle dvije sezone ostali bez, sve odreda vrhunskih kuglačka, Duška Milanovića, Hrvoja Marinovića, Denisa Delića, Marka Jeličića pa sad nadamo se samo privremeno i bez Nikole Muše, s novom postavom, u kojoj su Andrej Kovač, Ivan Totić, Dimitar Dimitrovski, Marinko Matić, Mihael Grivičić, Goran Pofuk, Goran Žubrinić, Ljubomir Budić i Danijel Čuljak s voditeljem Paškom Dragičević, Mertojak i dalje ostvaruje sportsko čudo, nije na vrhu ali je pri vrhu Europskog kuglačkog poretka.

A kakvo je to sportsko čudo, najbolje govori podatak da se u jedinoj kuglani u Splitu u Poljudu, može trenirati samo po dva sata tjedno po igraču, što je zapravo za vrhunski, iako amaterski sport, gotovo nevjerojatna porazna činjenica. U toj kuglani Mertojak drži rekord s nešto preko 3.800 srušenih čunjeva, dok su sada već izgrađene ili tako opremljene nove moderne kuglane u kojima se ruši preko 4.000."

"Nažalost, objekt koji godinama leži devastiran u Hotelu Zagreb, kuglana Duilovo, nije u funkciji. U vlasništvu je RH, Ministarstvo obrane u čijem resoru je Hotel nema interesa za privođenje svrsi, Grad Split ne može ulagati u objekt koji nije u njihovom vlasništvu, a na raspolaganju su mu bespovratna sredstva iz EU fondova, prepuštanje Hotela lokalnoj samoupravi nije izgledno iz političkih konotacija, i tako je jedan objekt koji bi bio odličan potencijal za vrhunsku sportsku rekreaciju građana i organiziranje najvećih kuglačkih natjecanja, prepušten propadanju.

"Nijedan novi sportski objekt nakon MIS-a više nije izgrađen, postojeći nisu održavani tako da bi zadovoljili moderne sportske uvjete, zlosretna fantastična Arena zatvorena, klubovi doslovno dišu na škrge, dužnosnici su pretvoreni u prosjake u potrazi za nekim sredstvima koja bi pokrila troškove natjecanja, zatrpani pustom birokracijom, ispunjavanjem obrazaca, formulara, tablica koje u konačnosti malo toga donose.

Moramo se svakako zahvaliti Gradu Splitu na podršci koja nam je bila potrebna da bi u Brčkom na Europa kupu mogli ostvariti rezultat koji nam je omogućio ostanak do samog kraja natjecanja, finalnog dana.

Svakako je porazno da se sportom mogu baviti samo ona djeca čiji roditelji mogu platiti članarinu, sve više njih je pretilo što je za naše podneblje gotovo nepojmljivo, ne stječu se potrebne navike pravilne prehrane i zdravog života, sve više umiru osobe srednjih godina."

"U seniorskim kategorijama splitskih sportova, pretežito igraju strani igrači, klubovi radi nastojanja ostvarenja plasmana u europska natjecanja koja donose neke novce, svoje igrače nakon isteka juniorskog staža ne uključuju u seniorsku konkurenciju. Splitska dica više nemaju šanse u svom gradu. Dobro piva Đoni Gitara: "Di će sutra naša dica, oće li odlepršati sa svog praga, poput jata ptica". To se sad događa. A sjetimo se samo sedamdesetih, osamdesetih, devedesetih godina prošlog stoljeća. Mnogi postulati u splitskom sportu, postavljeni od Fabjana i Luke Kaliterne, Tomislava Ivića, Stanka Poklepovića, Branka Radovića, Željka Matutinovića, Nevena Kovačevića, Vitomira Srhoja…, su zaboravljeni. Sve je manje sportskih dužnosnika volontera entuzijasta. Neko svjetlo na kraju tunela za koje smo mislili da će doći s Europskim igrama 2027 se ugasilo.

Grad Split bi hitno trebao povećati proračun za sport, a Splitski savez športova odvojiti veća sredstva za Temeljne aktivnosti za rad klubova. Ako klub nema sredstva za pokriće troškova natjecanja pa radi toga ne može opstati, onda ni treneri niti igrači neće imati gdje raditi niti se baviti sportom. Temeljni troškovi amaterskih klubova, za domaća i međunarodna natjecanja, trebali bi biti pokriveni u cijelosti, a ne samo skromno sufinancirani."

"Država bi sustavno trebala riješiti pitanje financiranje klubova. Nije dovoljno sufinancirati stručni rad i sportaše. Nije moguće upućivanje klubova na traženje sponzora a ne dati im olakšice da imaju interesa ulaganja u sport.

I da zaključim, na tragu otvorenog pisma Zajednice klubova ekipnih sportova Grada Splita: Klubovi su temelj sporta, njima treba omogućiti da provode svoje aktivnosti a što posljedično donosi i veće sportske uspjehe i bolje zdravlje nacije u cjelini."