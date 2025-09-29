Mertojak nanio prvi poraz Zaprešiću nakon tri godine nepobjedivosti

Tko je jak – Mertojak. Nošen snažnom podrškom svojih vjernih navijača, Mertojak je nanio prvi poraz Zaprešiću nakon pune tri godine nepobjedivosti u prvenstvu Hrvatske.

Danima je ovaj meč najavljivan na njemačkoj i svjetskoj kuglačkoj sceni kao El Clasico ne samo hrvatskog već i svjetskog kuglanja, rijetko rivalstvo koje traje gotovo jedno desetljeće.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Već se neko vrijeme pripremao "recept" za pobjedu u kuhinji domaćeg stratega Paška Dragičevića. Misao o pobjedi konačno je postala dominantna ondje gdje je i trebala sazreti – u glavama svih igrača, jer u sportu samo tijelo ne odlučuje, presudna je glava.

Voditelj ekipe Paško Dragičević: "Nakon naše dominacije u prvenstvu i kupu te odlaska nekih od naših vrhunskih igrača, i to kod izravnih konkurenata (Marinović, europski pojedinačni prvak – u Zadar; Kujundžić, finalist svjetskog pojedinačnog prvenstva – u Zaprešić), mi smo strpljivo gradili ekipu koja će nas ponovno dovesti na vrh. Već je posljednje finale Kupa pokazalo da smo na korak do Zaprešića, i od tada teče naša priprema za pobjedu, a ne zadnjih sedam dana. Ekipa je bila spremna za pobjedu i poraz uopće nije dolazio u obzir, bez obzira na igru svakog pojedinog igrača. Međutim, moramo znati da nam je sada najvažnija sljedeća utakmica protiv gradskog rivala Poštara, u kojoj trebamo potvrditi status vodećeg na tablici, jer će samo tako ova željno očekivana pobjeda imati svoj puni značaj."

Velika je to pobjeda, snažan zamah za borbu do posljednjeg kola za povratak titule prvaka u Split. Ništa, naravno, još nije odlučeno, no poraz kod kuće već bi sada Zaprešiću donio novu titulu.

Nećemo reći da su igrači pokazali karakter, jer je ta fraza već pomalo otrcana. Presudila je zajednička ekipna snaga igrača, vodstva kluba i navijača, a to je u ekipnim dostignućima uvijek dobitna i jedina moguća kombinacija.

Pojedinačni rezultati Mertojak – Zaprešić:

D. Dimitrovski – B. Manev 0:1 (580:639)

N. Muše – M. Zekić 1:0 (642:593)

I. Totić – M. Mance / K. Boroš 1:0 (651:550)

M. Matić – L. Bolanča 0:1 (565:604)

A. Kovač – M. Fridl 1:0 (626:588)

G. Pofuk – M. Lepej 0:1 (579:615)

Zadar je zabilježio i drugu pobjedu kod kuće protiv Bjelovara, Poštar je u gostima bio bolji od Grmoščice, dok su cure iz ŽKK Split ostvarile domaću pobjedu protiv Zagreba.