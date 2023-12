MERIKOVA BOŽIĆNA BAJKA Jeste li vidjeli ovo mjesto? Zastaje dah od ljepote i 'božićne topline': "Volim raditi rukama, volim biti zaposlen i nešto stvarati"

U moru božićnih ukrasa i blještavila u ovo adventsko vrijeme u oko mi je upala jedna posebno okićena kuća u Kaštel Kambelovcu. Tijekom svojih šetnji uvijek bih gledala kako stariji gospodin, nekako u ovo vrijeme, kreće s kićenjem dvorišta i kuće. Svoju božićnu bajku predstavio nam je gospodin Ivo Britvić, poznatiji pod nadimkom Meriko, i njegova kćerka Dunja, te nas poveli u obilazak okućnice i kuće. Tisuće lampica, balunčića, šećernih štapića, drvenih vlakova, medvjedića, orašara krasi ovu kuću, i sama scenografija se iz godine u godinu povećava s nekim novim idejama.

"Drago mi je što se naše susjedstvo uključilo..."

"Što ću kad volim ovo božićno vrijeme. Volim raditi rukama, volim biti zaposlen i nešto stvarati", kazuje nam ovaj vremešni gospodin koji je zagazio u osmu deceniju svog života, ali ne posustaje, kad su u pitanju razne ideje oko ukrašavanja. Građevinar po struci, barba Ivo, nam priča kako ljudi zastajkuju, dive se, pitaju smiju li razgledati dvorište, a najčešća pitanja su, tko će mi platiti struju, kroz smijeh govori.

"Sve je počelo nekako spontano. Naša mama je jako voljela ukrašavati kuću za Božić, ali nas je napustila prije šest godina. Bili smo svi shrvani njenim gubitkom te u jednom trenutku nismo ni mislili nastaviti s tom pričom, ali onda sam shvatila da bi mama voljela da nastavimo tamo gdje je ona stala i tako smo mi nastavili dalje. Prijatelji nam s putovanja znaju donositi ukrase, ili nam šalju ideje, a mi naravno, iz godine u godinu nadopunjujemo našu kolekciju ukrasa. Drago mi je što se naše susjedstvo uključilo u tu priču o ukrašavanju, te su i oni počeli ukrašavati svoje okućnice. Imamo jako lijepo susjedstvo, svi se slažem, pa skuhamo vino i uživamo skupa", priča nam Dunja dok nas nudi kuhanim vinom i preukusnim fritulama.

"Ja sam počeo izrađivati i kamene kućice i ribe od drveta..."

Prošli vikend smo imali otvaranje ''Merikovog adventa'', pa smo pozvali susjede, prijatelje te svi skupa uživali, razmjenjivali ideje, šalili se, a ja u tome jako uživam, pojašnjava barba Ivo. Obitelj Britvić ne ukrašava samo dvorište nego i unutrašnjost kuće, koja je zaista prekrasna. Spoj antiknih komada namještaja s modernim je pravi pogodak. Pucketanje vatre u kaminu, fotelja, neka božićna pjesma s radija vraća vas u neka lijepa vremena gdje poželite samo se sklupčati na fotelji te čitati neku knjigu iz bogate obiteljske biblioteke. Raj na zemlji ako mene pitate. Prekrasne jaslice, Djed Mraz na biciklu, zbirka Orašara, božićna zvijezda, drveni konjići krase ovaj dnevni boravak.

"Svake godine Dunja i ja kažemo da nećemo više ništa nadodavati, ali ona nešto vidi, kupi, donese kući i tako iz godine u godinu. Ja sam počeo izrađivati i kamene kućice i ribe od drveta, koje su mi hobi tijekom cijele godine. Puno tih svojih radova sam podijelio prijateljima, i to me jako veseli. Čim završi ovo blagdansko vrijeme ja razmišljam kako ću nešto novo nadodati iduće godine. Ja imam ideju u glavi, napravim oblik od žice, moj susjed mi to povari i tako nastane neki novi ukras. Ukrašavamo i za Uskrs, ali to je tema za neku novu priču", kazuje nam barba Ivo.

Kad si u ugodnom društvu, vrijeme jako brzo leti, tako je i meni proletjelo ovo druženje s obitelji Britvić. Ostavljam ih u toplini njihovog doma te se radujemo nekim novim ukrasima iz njihove radionice.