Meri Goldašić iskreno progovorila o svom ljubavnom statusu nakon razvoda: "Baš mi je dobro"

Hrvatska influencerica Meri Goldašić nedavno je ekskluzivno za Story potvrdila da se razvodi od supruga Jurice.
'Jurica i ja već neko vrijeme nismo zajedno. Odluka nije donesena naglo, nego postupno, tiho, kroz puno razgovora i zajedničkog promišljanja. Od početka naše veze nikada nismo skrivali da nismo savršen par, niti sam ikad pokušavala prikazati sliku koju ne živimo.
Uvijek sam otvoreno govorila i o našim terapijama i o izazovima, jer vjerujem da je iskrenost najzdraviji put, pogotovo kad imaš djecu. Ljubav je uvijek postojala i upravo smo zbog toga jedno drugo pustili u trenutku kad smo osjetili da više ne rastemo u istom smjeru', priznala je Meri ekskluzivno za Story.
'Bio je to dugačak, nježan i vrlo tih proces. Razvod nikad ne dođe iz impulsa, barem ne kad postoji obitelj. Dali smo sve od sebe da naš odnos ostane zdrav, pokušali smo i kroz terapiju i kroz vlastiti rad. Terapija nam je zapravo pomogla da budemo iskreniji prema sebi i jedno prema drugome. I onda kad si potpuno iskren, vidiš da je najviše ljubavi u tome da se pusti', dodala je.
Sada je, putem Instagrama progovorila o svom ljubavnom statusu nakon razvoda.
'A na tu temu: NEMAM APSOLUTNO NIKOG. I baš mi je dobro. Prvi put sam solo nakon 509 godina. Navika da imaš nekog je zajebana, ali čim to malo probiješ, baš je lijepo upoznavati sebe i ugoditi sebi. Samo moji klinci i ja, u ovoj fazi života. Prijateljice, njihovi klinci, obitelj i posao. To mi je trenutno u fokusu, ništa me drugo ne interesira', poručila je Meri.