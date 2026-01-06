Meri Goldašić iselila iz doma koji je dijelila s mužem: "U životu mi lova nije bila pokretač, samo me ljubav i poštovanje mogu zadržati..."

Hrvatska influencerica Meri Goldašić nedavno je ekskluzivno za Story potvrdila da se razvodi od supruga Jurice.

'Jurica i ja već neko vrijeme nismo zajedno. Odluka nije donesena naglo, nego postupno, tiho, kroz puno razgovora i zajedničkog promišljanja. Od početka naše veze nikada nismo skrivali da nismo savršen par, niti sam ikad pokušavala prikazati sliku koju ne živimo.

Uvijek sam otvoreno govorila i o našim terapijama i o izazovima, jer vjerujem da je iskrenost najzdraviji put, pogotovo kad imaš djecu. Ljubav je uvijek postojala i upravo smo zbog toga jedno drugo pustili u trenutku kad smo osjetili da više ne rastemo u istom smjeru', priznala je Meri ekskluzivno za Story.

Sada je na Instagramu odgovorila i na pitanje koje je mnoge pratitelje najviše zanimalo, a to je 'kako joj je pao odlazak iz obiteljske kuće koju je tek nedavno renovirala'.

'Ma je*eš materijalno i trud i pare i lijepu kuhinju, kad čovjek nije sretan. U životu mi lova nije bila pokretač, samo me ljubav i poštovanje mogu zadržati, a manjak istog udaljiti. Nije kuhinja centar svijeta, nisam se u nju zaljubila, nego u čovjeka', napisala je.

'Čak najsretnije dane iz svog djetinjstva pamtim kao one kad nismo imali novce, niti smo živjeli u luksuznom stanu', dodala je Meri.