Mercedes splitskih registracija sletio s ceste: jedna osoba teško, tri lakše ozlijeđene

U ranim jutarnjim satima jučer u Zagrebu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je jedna osoba teško, a tri su lakše ozlijeđene.

Nesreću je u Jurjevskoj ulici oko 4 sata ujutro izazvao 20-godišnji vozač koji je zbog prebrze vožnje Mercedesom sletio s ceste i udario u drvo, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Neprilagođena brzina uzrok nesreće

Kako navodi policija, mladić je vozio Mercedes splitskih oznaka Jurjevskom ulicom u smjeru sjevera. U zavoju prije raskrižja s Ulicom Cmrok, zbog brzine neprilagođene uvjetima na cesti, izgubio je kontrolu nad automobilom. Vozilo se zanijelo, sletjelo s ceste i na kraju se zaustavilo udarcem u drvo.

Putnik teško ozlijeđen

U nesreći je 19-godišnji putnik zadobio teške tjelesne ozljede i prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb. Vozač (20) i dvoje putnika - maloljetnik i 19-godišnjak - lakše su ozlijeđeni. Vozaču i maloljetniku liječnička pomoć pružena je u KBC-u Zagreb, dok je drugi 19-godišnjak zbrinut u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, piše Index.