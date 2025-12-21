Melita Vrsaljko je proglašena novinarkom godine

Udruga Pariter i u 2025. godini nastavila je provedbu trogodišnjeg projekta Novinarka godine, kojim se odaje priznanje novinarkama koje su se istaknule izvještavanjem o rodno osjetljivim temama i društveno relevantnim pitanjima.

Svečana dodjela nagrada održana je 20. prosinca u prostoru riječkog book cafea Dnevni boravak, gdje su proglašene dobitnice priznanja na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Nagrada Novinarke godine na nacionalnoj razini dodijeljena je Melita Vrsaljko, novinarki Faktograf i Klimatski portal, rodom iz Nadina kod Zadra. Na lokalnoj razini priznanje su dobile Borka Petrović i Sara Ivelji Ćiković.

Prema obrazloženju organizatora, Melita Vrsaljko simbol je hrabrog, odgovornog i ozbiljnog novinarstva koje daje glas manjinskim, marginaliziranim i obespravljenim skupinama. Izvještavajući iz svog rodnog Benkovca i okolice, sustavno otvara teme koje bi bez njezina rada često ostale izvan fokusa nacionalne javnosti.

Posebno se ističe njezin doprinos vidljivosti ne-urbanog stanovništva slabo naseljenih područja koja i danas trpe posljedice rata, siromaštva i dugogodišnje zapostavljenosti. Riječ je o sredinama koje su višestruko marginalizirane – zbog udaljenosti od centara moći, ekonomskog statusa, ali i nacionalne pripadnosti te kulturnih stereotipa koji ih često svode na karikature.

Svojim radom i ustrajnošću Melita Vrsaljko ruši takve stereotipe, proširuje prostor javnog dijaloga i djeluje kao važan uzor djevojčicama i mladim ženama, kako u lokalnoj zajednici tako i na nacionalnoj razini, pokazujući da je individualnim djelovanjem moguće mijenjati i naizgled zatvorene i represivne društvene okvire.