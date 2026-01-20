Mejaši dobivaju veća sredstva: Dostupni proračuni za 2026., građani pozvani da predlože projekte

Predsjednik GK Mejaši Toni Piplica izvijestio je da su od danas na raspolaganju decentralizirana sredstva za 2026. godinu namijenjena gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

"Od danas su dostupna decentralizirana sredstva za 2026. godinu, za gradske kotareve i mjesne odbore.

Predsjednici gradskih kotareva i mjesnih odbora odmah će primijetiti da su sredstva znatno veća u odnosu na protekle četiri godine. Proračuni će varirati od kotara do kotara, no koliko vidim, riječ je o više od petnaest tisuća eura u odnosu na 2025. godinu, a u odnosu na 2024. i 2023. godinu o dvadeset tisuća eura. Stoga hvala Gradu Splitu na ovoj pozitivnoj promjeni", napisao je.

Također je pozvao da se na određene adrese dostave prijedlozi građana za manje komunalne zahvate u kotaru, kao i sve ostale ideje u nadležnosti Vijeća kotara:

e-mail kotara: gkmejasi@split.hr

e-mail predsjednice radnog tijela za komunalna pitanja: ivanajavorcicrajcic@gmail.com

e-mail tajnika kotara: poldo.gruica@split.hr

"Uvijek možete doći u kotar na adresu Vrboran 19a i tajniku izložiti svoju ideju ili problem", dodao je.