Mejaši dobivaju veća sredstva: Dostupni proračuni za 2026., građani pozvani da predlože projekte

Proračuni će varirati od kotara do kotara
Toni Piplica

Predsjednik GK Mejaši Toni Piplica izvijestio je da su od danas na raspolaganju decentralizirana sredstva za 2026. godinu namijenjena gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

"Od danas su dostupna decentralizirana sredstva za 2026. godinu, za gradske kotareve i mjesne odbore.

Predsjednici gradskih kotareva i mjesnih odbora odmah će primijetiti da su sredstva znatno veća u odnosu na protekle četiri godine. Proračuni će varirati od kotara do kotara, no koliko vidim, riječ je o više od petnaest tisuća eura u odnosu na 2025. godinu, a u odnosu na 2024. i 2023. godinu o dvadeset tisuća eura. Stoga hvala Gradu Splitu na ovoj pozitivnoj promjeni", napisao je.

Također je pozvao da se na određene adrese dostave prijedlozi građana za manje komunalne zahvate u kotaru, kao i sve ostale ideje u nadležnosti Vijeća kotara:

  • e-mail kotara: gkmejasi@split.hr
  • e-mail predsjednice radnog tijela za komunalna pitanja: ivanajavorcicrajcic@gmail.com
  • e-mail tajnika kotara: poldo.gruica@split.hr

"Uvijek možete doći u kotar na adresu Vrboran 19a i tajniku izložiti svoju ideju ili problem", dodao je.

