Mehaničar upozorava vozače: "Ova 'sitnica' zimi može skupo koštati vaš motor"

Poznati automehaničar i automobilski savjetnik Scotty Kilmer upozorio je vozače da naizgled bezazlena pogreška u održavanju rashladnog sustava može dovesti do ozbiljnih kvarova – osobito tijekom zime, kada temperature padaju ispod nule.

Prema njegovim riječima, dio vozača u hladnjaku (radijatoru) koristi isključivo vodu, zanemarujući antifriz, što može izazvati niz problema i potencijalno "uništiti" automobil, piše Express.

Zašto voda nije dovoljna u rashladnom sustavu

Iako voda učinkovito odvodi toplinu i važna je za hlađenje motora, antifriz ima ulogu koju sama voda ne može zamijeniti – sprječava smrzavanje tekućine u sustavu pri niskim temperaturama. U zimskim mjesecima, kada hladnoća može biti ekstremna, nedostatak antifriza povećava rizik da se rashladna tekućina zaledi, proširi i uzrokuje pucanje komponenti, začepljenja ili oštećenja rashladnog sustava.

Preporučena mješavina: 50% antifriza i 50% vode

Kilmer naglašava da proizvođači ne preporučuju antifriz "bez razloga" te da je standardna i najčešće preporučena kombinacija mješavina pola antifriza i pola vode. Takav omjer osigurava ravnotežu između dobrog odvođenja topline i zaštite od smrzavanja, ali i dodatnih oštećenja koja se mogu razvijati s vremenom.

Osim smrzavanja, mehaničar ističe i manje poznat problem – kavitaciju. Riječ je o pojavi stvaranja sitnih mjehurića u tekućini koji, kada "pucaju", mogu postupno oštećivati metalne površine unutar motora i rashladnog sustava. U praksi to znači da dugotrajna vožnja s čistom vodom umjesto pravilne mješavine može dovesti do ubrzanog trošenja i skupih popravaka, čak i ako na prvi pogled sve djeluje u redu, javlja Express.

Što vozači mogu napraviti odmah?

Stručnjaci savjetuju vozačima da prije jačih zahlađenja provjere stanje rashladne tekućine i omjer antifriza u sustavu, kao i opće stanje crijeva i spojeva. Ako niste sigurni koji je antifriz odgovarajući za vaš automobil, najbolje je provjeriti u uputama proizvođača ili se konzultirati sa servisom.

Ušteda na antifrizu može izgledati sitno, ali posljedice – prema riječima mehaničara – mogu biti itekako ozbiljne.