Megaprojekti: Pogledajte što će se sve u narednom periodu raditi u Splitu i okolici

Potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u Splitu započela je konkretna realizacija niza velikih infrastrukturnih projekata koji će dugoročno promijeniti prometnu sliku Splitsko-dalmatinske županije. Najznačajniji među njima odnose se na izgradnju novih cestovnih pravaca koji imaju cilj rasteretiti postojeće prometnice i povećati sigurnost svih sudionika u prometu.

Ukupna vrijednost ugovorenih cestovnih projekata iznosi 217 milijuna eura. Pri tomu je gotovo 170 milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava Europske unije, piše portal Bauštela.

Dva mega projekta

U ovom 'paketu' posebno se ističe projekt izgradnje brze ceste Solin – Stobreč – Dugi Rat – Omiš, dionica čvor Dugi Rat – Most Cetina, koja u naravi predstavlja obilaznicu grada Omiša.

Ovim projektom tranzitni promet izmjestit će se iz središta naselja, čime će se značajno smanjiti prometne gužve i poboljšati kvaliteta života lokalnog stanovništva. Ukupna vrijednost investicije iznosi 112,2 milijuna eura, uz stopu sufinanciranja od 93 posto.

Treba reći, paralelno ugovorena je i izgradnja dionice čvor Mravince – čvor TTTS, duljine 2,4 kilometra. Ona je ključna za istočnu zaobilaznicu splitske i solinske aglomeracije.

Iz planiranja u gradnju

Uz dodjelu bespovratnih sredstava, potpisani su i ugovori s izvođačima radova, čime su pojedini projekti službeno ušli u fazu realizacije. Time je potvrđena spremnost institucija da započnu s konkretnim zahvatima na terenu, nakon višegodišnje pripreme i planiranja.

Ugovor za izgradnju dionice DC8 TTTS – Dugi Rat, faza 1, potpisan je s tvrtkom Hering, a vrijednost radova iznosi više od 16 milijuna eura bez PDV-a. Riječ je o prometno iznimno zahtjevnoj dionici koja predstavlja važan spoj buduće brze ceste i postojeće infrastrukture.

Istodobno je potpisan i ugovor za izvođenje radova na dionici Dugi Rat – Omiš sa spojnom cestom na DC8, čija vrijednost premašuje 84 milijuna eura bez PDV-a. Ovi projekti označavaju početak najintenzivnijeg građevinskog ciklusa na ovom području u posljednjih nekoliko desetljeća. Njihovom realizacijom očekuje se znatno smanjenje prometnih zastoja, osobito tijekom turističke sezone, piše portal Bauštela.

Održiv i moderan javni prijevoz

Osim cestovne infrastrukture, značajan dio ulaganja usmjeren je i na modernizaciju javnog prijevoza u Splitu. Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu deset novih niskopodnih električnih autobusa za tvrtku Promet Split. Projekt se provodi u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ukupna mu je vrijednost 8,74 milijuna eura. Od tog iznosa gotovo sedam milijuna eura financira se iz bespovratnih sredstava, što potvrđuje snažnu orijentaciju prema održivim rješenjima, piše portal Bauštela.

Novi autobusi omogućit će tiši, ekološki prihvatljiviji i učinkovitiji gradski prijevoz. Time se dodatno doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova i rasterećenju gradskih prometnica. Ulaganja u javni prijevoz predstavljaju važan korak prema podizanju ukupne kvalitete života građana Splita i okolnih gradova.