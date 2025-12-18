Međuzvjezdani komet sutra dolazi do točke najbliže Zemlji. Nakon toga će zauvijek nestati

Međuzvjezdani komet 3I/ATLAS konačno će sutra doći do točke najbliže Zemlji. Ovaj događaj predstavlja posljednju i najbolju priliku za zemaljske opservatorije i ljubitelje kometa da snime i prouče objekt dok se vraća iz Sunčevog sustava, nakon čega će nam zauvijek nestati iz vidokruga.

U svjem perigeju – najbližoj točki na putanji Zemlji – 3I/ATLAS bit će nam na oko 270 milijuna kilometara udaljenosti. To je gotovo dvostruko veća udaljenost od Zemljine prosječne udaljenosti od Sunca od 150 milijuna kilometara, ali dovoljno blizu za zanimljiva promatranja.​

Otkriven 1. srpnja 2025., 3I/ATLAS se pokazao jednim od najčudnijih kometa koje je čovječanstvo ikada vidjelo. Dok se približava, njegova neobičnost se samo pojačava. Mjerenja kome (plina i prašine oko aktivnog kometa) otkrila su neobično rano ispuštanje velikih količina ugljikovog dioksida, vodikovog cijanida (HCN) i metanola (CH₃OH).​

U prva dva mjeseca nakon otkrića zabilježene su visoke količine nikla i željeza, što ukazuje na “potencijalno ekstremni sastav” za razliku od drugih kometa.​

Početkom listopada 2025. komet je prošao blizu Marsa, a snimljen je s marsovskih i solarnih opservatorija. Perihelij, najbliža točka Suncu, zabilježen je 29. listopada.

Znanstvenici špekuliraju 3I/ATLAS mogao biti metalno bogat objekt s vulkanima ili da se pretvara u post-kometni asteroid zbog nedostatka leda. Svi podaci ipak ukazuju da je to komet iz izvanzvjezdanog prostora., iako je bilo i znanstvenika koji su tvrdili da se radi o letjelici kojom upravljaju vanzemaljci.​

“Ovaj objekt je komet. Izgleda i ponaša se kao komet. Svi dokazi upućuju na to. Ali došao je izvan Sunčevog sustava, što ga čini fascinantnim, uzbudljivim i znanstveno vrlo važnim”, prokomentirao je Amit Kshatriya iz NASA-e, piše Novi list.