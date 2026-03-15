Međunarodni tim znanstvenika istražuje rimsku prošlost Šolte

Međunarodni istraživački tim boravi na otoku Šolti radi otkrivanja drevne povijesti otoka. U žiži zanimanja je rimska poljoprivreda s naglaskom na proizvodnju vina i maslinovog ulja.

Šolta do nedavno nije bila u fokusu arheologa te je ostala mahom neistražena. To će se promijeniti u narednim godinama tijekom istraživačkih aktivnosti u sklopu projekta OLEVM ET VINUMADRIATICUM: SOLENTIA.Hrvatski voditelj projekta je dr. sc. Jana Kopačkova, kustosica Arheološkog muzeja u Zagrebu, dok univ. prof. Tomasz Waliszewski, priznati svjetski stručnjak za rimsku proizvodnju maslinovog ulja na Mediteranu, predstavlja Sveučilište u Varšavi, piše Morski.

Tim stručnjaka s Fakulteta za arheologiju Varšavskog sveučilišta će uz primjenu najnovijeg software-a napraviti LiDARski snimak plodnog šoltanskog polja gdje su do sada zabilježeni ostaci čak šest rimskih vila kako bi otkrili koja se još blaga kriju ispod guste vegetacije.

U narednim sezonama planiran je cijeli niz aktivnosti poput podvodnih istraživanja, rekognosciranja kao i terenskih iskopavanja s ciljem približavanja drevne prošlost otoka turistima i otočanima.

Zahvaljujući modernim metodama uzimanje uzoraka DNK maslina proniknut će se u porijekle „Šoltanke“, nagrađivane vrste masline. Međunarodni projekt OLEVM ET VINUM ADRIATICUM: SOLENTIA provodi se uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije te općine Šolta, pod pokroviteljstvom njegove ekscelencije g. Paweła Czerwińskog veleposlanika Republike Poljske u Republici Hrvatskoj.