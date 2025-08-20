Međunarodni folklorni spektakl stiže u Klis: Pjesma, ples i nošnje iz cijelog svijeta

Nakon svečanog otvaranja u Splitu, bogatstvo svjetske tradicije i običaja večeras će oživjeti na Trgu Megdan u Klisu. U sklopu programa Kliškog kulturnog ljeta 2025. održava se Međunarodni susret folklora, događaj koji okuplja izvođače iz različitih krajeva svijeta i donosi jedinstvenu večer ispunjenu pjesmom, plesom i raskošnim narodnim nošnjama.

Na pozornici će se najprije predstaviti folklorna igraonica Kliška dica, a potom slijede nastupi skupina iz Paragvaja, Koreje, Bugarske, Češke, Indije, Cipra i Kolumbije. Svaka od njih donosi duh svoje zemlje kroz autentične ritmove, melodije i plesne pokrete, pretvarajući Klis u središte svjetskog folklora i kulturne raznolikosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Publika će tako imati priliku doživjeti pravu čaroliju međunarodne tradicije u jedinstvenom ambijentu podno Kliške tvrđave. Ulaz je slobodan, a program počinje 20. kolovoza u 20:30 sati na Trgu Megdan.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje glazbe i plesa da se pridruže i osjete energiju, ljepotu i bogatstvo svjetskog folklora u srcu Klisa.