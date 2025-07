Među ultrašima kruži opasan rajski plin? "Jedna cura mi je ponudila te ampulice..."

Policija je uhitila preko 110 ljudi zbog droge na Ultri u Splitu, a kako nam priča čitatelj, nudi se sve. Od kokaina, speeda, MDMA, ekstazija, do LSD-a i za one kojima je sve to žestoko, marihuane. Nudi se tekući LSD kojeg neki prodaju iz boca vode, a rasprostranjen je i rajski plin.

- Stajali smo u redu za piće kad mi je jedna cura ponudila te ampulice. Nisam uzeo jer se ne drogiram, a i tko zna što je unutra. Ona mi je objašnjavala da je riječ o nekakvom plinu, može biti medicinski ili osvježivač zraka - govori čitatelj 24sata.

Prof. dr. Joško Markić, predstojnik Klinike za pedijatriju KBC-a Split za 24sata je rekao kako dosad na svom hitnom pedijatrijskom prijemu nisu zaprimali djecu radi intoksikacije s didušikovim monoksidom (N20).

Preparat za izradu šlaga

Taj se preparat naziva i tzv. rajskim plinom, a iako je namijenjen ugostiteljstvu gdje se koristi kao potisni plin za izradu šlaga, mlađa populacija koristi ga kao opojno sredstvo.

U Hrvatskoj se prvi put za takav način konzumacije među mladima moglo čuti 2019. godine, kad su ih "uvezli" britanski turisti koji su došli partijati na Zrće. Stručnjaci upozoravaju kako didušikov monoksid (N2O), nakon udisanja izaziva osjećaj euforije, pretjeranog smijeha i opuštanja, a kod dijela konzumenata i blaže halucinacije.

Posebno je opasan u kombinaciji s alkoholom jer osim sniženja krvnog tlaka, posljedice udisanja mogu biti i nesvjestica te srčani udar. Ukoliko se pretjera s konzumacijom, stručnjaci kažu kako ni koma nije isključena.

Inače, ampule didušikovog monoksida smatraju se danas dozvoljenim prehrambenim aditivom u skladu sa zakonodavstvom koje uređuje prehrambene aditive i u nadležnosti je sanitarne inspekcije te nema zapreka za stavljanje takvih proizvoda na tržište, kako su prije nekoliko godina izvijestili iz Državnog inspektorata.