Mauro Vidović ponovno pobijedio, trčao je za svoju prijateljicu iz razreda

Kiša, vjetar i sivo nebo nisu spriječili tisuće Splićanki i Splićana da danas istrče Race for the Cure, humanitarnu utrku posvećenu borbi protiv raka dojke. Najbrži i ove godine bio je Mauro Vidović iz Solina, koji je tako obranio prošlogodišnju pobjedu.

No, ono što je dirnulo sve prisutne nije bila samo njegova brzina, već poruka zbog koje je trčao. Mauro je, kao i prošle godine, trčao za svoju prijateljicu.

Ova gesta mladog Solinjanina postala je simbol cijelog dana – dana u kojem su Split i Dalmacija pokazali koliko veliko srce imaju kada se trči za život. Na utrci se okupilo gotovo 5000 sudionika, a prikupljen je rekordan iznos od 70.000 eura koji će biti usmjeren na kupnju magnetne rezonance za KBC Split – prve takve u javnom zdravstvu u Hrvatskoj, namijenjene prvenstveno onkološkim pacijentima. Iako je kiša počela padati nešto prije podne, atmosfera na Rivi ostala je vedra i ispunjena energijom, ružičastim majicama i osmijesima.

Uz građane, na događaju su bili i brojni poznati Splićani – gradonačelnik Tomislav Šuta, bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara, kao i Ivica i Marijana Puljak, koja je na svom Facebook profilu podijelila fotografiju s utrke uz poruku podrške svim ženama koje vode borbu s bolešću. Na Nacionalni dan ružičaste vrpce, Split je još jednom pokazao da i pod oblacima zna biti grad svjetla, solidarnosti i nade. A Mauro Vidović iz Solina, dvostruki pobjednik ove utrke, dokazao je da su najveće pobjede one koje se trče srcem.