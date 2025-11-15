Matko Jelavić je dobio unuku i otkrio ime djevojčice

Poznati glazbenik Matko Jelavić podijelio je radosnu vijest na društvenim mrežama — ponovno je postao djed. Njegov sin Sandro i snaha Bruna dobili su djevojčicu kojoj su dali ime Roza.

“Evo, opet sam dida! Naši Bruna i Sandro imaju prekrasnu malu Rozu. Dobrodošla na ovaj svijet!” napisao je Jelavić, ne skrivajući oduševljenje prinovom u obitelji.

Objava je izazvala brojne čestitke prijatelja, kolega i obožavatelja, koji su mladim roditeljima poželjeli puno zdravlja i sreće, a maloj Rozi dobrodošlicu.

Matko Jelavić, koji je poznat po hitovima kao što su Dobra večer prijatelji, Majko stara, Kad se jednom vratim i mnogi drugi, često ističe koliko mu obitelj znači, pa ne čudi što je vijest o novoj unučici podijelio s posebnim ponosom.