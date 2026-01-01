Close Menu

Matko i Brane zatvaraju Solinski Adventorium koncertom u Gradini na Novu godinu

Ulaz na koncert je besplatan

Zabavni program Solinskog Adventoriuma završava tradicionalnim koncertom Matka i Brane, koji će se održati u Gradini na Novu godinu, objavili su organizatori Adventa u Solinu.

Ulaz na koncert je besplatan, a početak je najavljen za 21 sat. Posjetitelji koji su od ugostitelja dobili potvrdu rezervacije za preuzimanje stolova trebaju doći najkasnije do 20:15.

Organizatori poručuju kako publiku očekuju dobra glazba i završnica Adventoriuma u prepoznatljivoj atmosferi Gradine.

