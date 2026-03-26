Close Menu

Matijević o uhićenjima u Hrvatskom skijaškom savezu: "Dajte nam Svjetsko prvenstvo u korupciji"

Oštra reakcija
Marko Matijević

Splitski gradski vijećnik Centra Marko Matijević komentirao je jutrošnju policijsku akciju u kojoj su uhićeni članovi Hrvatskog skijaškog saveza zbog sumnje u izvlačenje čak 30 milijuna eura iz Saveza.

Matijević se o slučaju oglasio oštrom i ironičnom porukom, osvrćući se na razmjere afere u kontekstu skromne skijaške infrastrukture u Hrvatskoj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Dakle, u zemlji sa tri skijaške staze izvučeno 30.000.000 eura keša preko skijaškog saveza. Dajte više neko Svjetsko prvenstvo u korupciji, da pokažemo svima da smo svjetska velesila i u nečem osim nogometa", poručio je Matijević.

Njegova reakcija dolazi nakon što je javnost jutros doznala za policijsku akciju usmjerenu protiv osoba povezanih s Hrvatskim skijaškim savezom, a koje se sumnjiči za ozbiljne malverzacije i izvlačenje velikog novčanog iznosa.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0