Matija M. i Fran R. idu u Remetinec: Kawasaki Ninju su oblijepili trakama jer su željeli zavarati kamere, žrtve su zajedno imale više od 30 strijelnih i prostrjelnih rana

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je istražni zatvor osumnjičenima za dvostruko ubojstvo na Markuševcu, po čak tri osnove. To su: opasnost od utjecaja na svjedoke, opasnost od ponavljanja djela te posebno teške okolnosti djela. Potonja osnova postoji samo za djela za koja je zapriječena kazna do 40 godina zatvora.

Policija sumnja i da su i Matija M. i Fran R. poznavali rutinu žrtava, što bi impliciralo da su ih neko vrijeme i pratili. Žrtve su vjerojatno uhvaćene na prepad te nisu stigle reagirati

Jedan se sumnjiči za dva teška ubojstva, drugi za pomaganje u tim ubojstvima, a zagrebačka policija ih sumnjiči da su se prethodno oko svega toga dogovorili. Taj dogovor je uključivao i njihove automobile i motocikl, a prema policijskoj kaznenoj prijavi, Matija M. i Fran R. su bili svjesni da rade nešto što ne smiju pa su su motocikl pokušali i kamuflirati.

Kako policija sumnja, Matija M. se 13. lipnja poslijepodne motociklom Kawasaki Ninja dovezao do Ulice Šelendići. Tamo ga je u njegovoj Hondi Accord već čekao, sumnja policija Fran R. Tada je, tvrdi zagrebačka policija. već bio skovan plan da Matija M. ubije Andreu K. i Marijana C., a Fran R. , mu je tome, kako se sumnja, trebao pomoći. Po navodima kaznene prijave, pomoć se sastojala u mijenjanju izgleda Kawasakija Ninje. Pa su se, kako se sumnja, dosjetili da ga oblijepe narančastom trakom. Oblijepili su, sumnja se podvožje, rezervoar za gorivo i sjedalo, a na stakleni vjetrobran motocikla su ljepljivim trkama napravili znak X. Zagrebačka policija sumnja da su tako zapravo pokušali kamuflirati motocikl, želeći izbjeći da ga se prepozna na nadzornim kamerama.

Sumnja se da se Matija M., motociklom dovezao do zgrade u Ulici Črna voda, nakon čega je ušao u garažu. I čekao da njegove žrtve siđu do svog automobila. To se dogodilo oko 18 sati, a nakon što su Andrea K. I Marijan C. ušli i sjeli u vozilo, sumnja se da je Matija M. dotrčao do vozila i s vozačeve strane ispalio po vozilu najmanje 16 hitaca.

Žrtve su vjerojatno uhvaćene na prepad te nisu stigle reagirati, a zajedno su ukupno zadobili više od 30 strijelnih i prostrjelnih rana. Od zadobivenih ozljeda su na mjestu preminuli, a Matija M. je kako se sumnja potom pobjegao iz garaže, sjeo na motocikl i dovezao se Markuševečkom cestom do Ulice Šelendići, gdje ga je po ranijem dogovoru čekao Fran R. On je od Matije M. preuzeo motocikl. Matija M. je potom sjeo u Hondu Civic i odvezao se na posao u Počasno-zaštitnu bojnu, dok je Fran R., kako se sumnja, motocikl odvezao u Sesvete te ga parkirao pred zgradom u kojoj Matija M. živi. Tamo je bio parkiran i automobil Frana R. kojim se on potom odvezao. Matija M. i Fran R.oko 17. 30 trebaju biti dovedeni na Županijski sud u Zagrebu radi određivanja istražnog zatvora, piše Večernji list.