MATIĆ ODUŠEVLJENA ODAZIVOM I ORGANIZACIJOM OTC-A U POREČU: "Nadam se da svi uživaju"

Hrvatska ovog tjedna već slavi šesto izdanje Judo festivala koji traje od 10. do 21. lipnja u Poreču. Prve dvije godine proveo je u Turskoj prije preseljenja u resort Plava Laguna na prekrasnoj istarskoj obali. Ovaj Olimpijski trening kamp (OTC) privlači superzvijezde iz cijelog svijeta i ove godine nije ništa drugačije, svjetski i olimpijski pobjednici ispunili su tatami dvorane „Intersport“ na ovom OTC-u u pripremi za nadolazeće Grand Slam turnire i naravno IJF Masters koji se za manje od dva mjeseca održava u Budimpešti. Dvostruka svjetska prvakinja i aktualna osvajačica brončane medalje iz Dohe, Barbara MATIĆ s ponosom dočekuje bezbrojne sportaše u Hrvatsku.

"Mislim da je ovo jako dobar trening kamp, pola sezone je već završilo. Mislim da je to dobar početak za naredni period, upravo sam došla s odmora pa se osjećam dobro, ima puno dobrih natjecatelja što je sjajna uvertira u pripremama za IJF Masters, ali i naravno IJF Grand Prix Zagreb u kolovozu kada smo domaćini. Europsko prvenstvo u Montpellieru je također pri kraju godine pa se trebamo pripremiti za to. Nadam se da svi uživaju ovdje, sviđa mi se jer imamo more, sunce i možemo uživati kad nismo na treningu!", kazala je Matić.

Što se tiče muškaraca, najveće ime je olimpijski pobjednik -100 kg i +100 kg, Čeh Lukas KRPALEK, a početak randori sesije danas je započela borbama u parteru, nedvojbeno Krpalekova specijalnost, što znači da ima mnogo protivnika koji ga dolaze testirati.

"Hrvatska mi je definitivno u top tri destinacije, bilo dolazak na Judo Festival u Poreč ili se boriti na IJF Grand Prixu u Zagrebu! Impresivno mi je kako ovo mjesto iz godine u godinu privlači toliko osvajača olimpijskih i svjetskih odličja. S obzirom na kalendar prepun aktivnosti, Poreč je destinacija u koju dolazim niz godina jer mogu povesti svoju obitelj ovdje, trenirati, a u isto vrijeme i provoditi vrijeme s njima. Tko god se sjetio ovakve ideje, treba mu dati medalju!", dodao je za kraj 32-godišnji Krpalek.

Podsjećamo Poreč od 10.-21. lipnja okuplja preko 1500 judaša i judašica, a među njima su olimpijski pobjednici, svjetski i europski prvaci. Festival je započeo radionicama za klubove u organizaciji Hrvatskog judo saveza. Ideja radionica je pomoći judo klubovima u razvoju i pružiti im konkretne vještine u područjima za koja su naveli da ih žele učiti. Radionice će pokrivati pedagogiju, psihologiju, upravljanje društvenim mrežama, prevenciju ozljeda, sportsko bandažiranje itd.

"Još jednom ugošćujemo najbolje judaše i judašice svijeta, ali i znanstvenike, trenere, suce, kao i cijele judo obitelji. Zato sam ponosna da su Poreč i Hrvatska domaćini Judo Festivala, kao jedne od najljepših sportskih događanja", rekla je dr.sc. Sanda ČORAK, predsjednica Hrvatskog judo saveza.