Mate Rimac želi potpuno preuzeti Bugatti Rimac

Mate Rimac potvrdio je kako Rimac Grupa pregovara o otkupu udjela koji Porsche AG drži u zajedničkoj tvrtki Bugatti Rimac, a cilj je postići dogovor do iduće godine. Rimac, koji je najveći pojedinačni dioničar u svojoj grupaciji, želi preuzeti potpunu kontrolu kako bi mogao samostalno donositi dugoročne odluke, piše Bloomberg Adria.

"Nije tajna da smo u pregovorima", izjavio je Rimac u intervjuu u Singapuru, osvrnuvši se najdetaljnije dosad o mogućoj transakciji. Glavni motiv za ovaj potez je, kako kaže, veća agilnost i sloboda u poslovanju.

"Samo želim moći donositi dugoročne odluke, dugoročno ulagati i raditi stvari na drugačiji način, bez potrebe da objašnjavam 50 ljudi", pojasnio je.

Podrška investitora i detalji ponude

Tvrtka Bugatti Rimac osnovana je 2021. godine kao zajednički projekt Rimac Grupe i Porschea za proizvodnju hiperautomobila. Prema Rimčevim riječima, Porsche je ranije pokušao preuzeti većinsku kontrolu. Sada je situacija obrnuta - Rimac želi otkupiti Porscheovih 45 posto udjela, a za to ima podršku neimenovane međunarodne skupine investitora i private equity fondova, navodi Bloomberg Adria.

Izvori upoznati sa situacijom naveli su u travnju kako je Rimac već dao preliminarnu ponudu koja je zajedničku tvrtku procijenila na nešto više od milijardu eura.

Rimac je svjestan složenosti pregovora s velikom korporacijom iza koje stoji obitelj Porsche-Piëch. "Kada pregovarate s korporacijom, postoji toliko mnogo čimbenika", rekao je. "To su obitelji, to su višestruke obitelji. To je emocionalna tema".

Podsjetimo, Rimac je svoju tvrtku osnovao 2009. godine, a od tada se fokusirao na razvoj potpuno električnih hiperautomobila i proizvodnju komponenti za druge automobilske gigante.