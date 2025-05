Mate Rimac otkrio kako je izgubio 15 kilograma

Mate Rimac otkrio je da mu je redovita fizička aktivnost pomogla da izgubi 15 kilograma.

"Prije tri godine sam bio u lošoj formi. Život mi se 13 godina do tad svodio isključivo na posao. Tada sam odlučio nešto promijeniti – počeo sam redovito vježbati i planinariti s prijateljima. To je bila jedna od najboljih odluka koje sam donio u životu", započeo je na Instagramu.

"Danas se osjećam bolje, izgubio sam 15 kilograma. Još uvijek nisam u formi koju bih nazvao izvrsnom, ali bih rekao da sam prosječan, s obzirom na to koliko sam loše krenuo, to je velik napredak. Planinarenje me ispunjava i nastojim mu se posvetiti svakog vikenda kada nisam na putu", nastavio je.

"Obično biramo stazu dugu 10 kilometara (uspon i povratak) po Medvednici iznad Zagreba. No ovaj smo put odlučili ići preko cijele planine, od zapada prema istoku. Ukupno 50 kilometara, 2244 metra visinske razlike, gotovo 6000 potrošenih kalorija i više od 13 sati hoda (plus ručak i pauze).

Bilo je to na granici mojih mogućnosti, ali i prekrasno iskustvo. Najljepše od svega - sve to nalazi se doslovno pred našim nosom, iznad hrvatske metropole. Ako se fizički ne krećete, kao što ja nisam prije tri godine - potičem vas da krenete! Vrijedi svakog koraka", zaključio je.