Mate Rimac: 2025. bila najbolja godina dosad, prihodi gotovo utrostručeni

Izvršni direktor kompanija Bugatti Rimac i Rimac Technology, Mate Rimac, osvrnuo se na poslovne rezultate u 2025. godini, koju je ocijenio najuspješnijom u povijesti tvrtke.

Prema podacima koje je objavio, tijekom godine isporučeno je ukupno 136 vozila brendova Bugatti i Rimac, dok je proizvedeno i isporučeno 30.000 baterija i pogonskih sustava. Posebno se ističe snažan financijski rast – ukupni prihodi više su nego udvostručeni, s 310 milijuna eura u 2024. godini na 860 milijuna eura u 2025., računajući zajedničke rezultate Bugatti Rimca i Rimac Technologyja.

Tijekom godine oborena su i 24 svjetska rekorda, a Rimac je naglasio kako su uz poslovne uspjehe stvorene i brojne vrijedne uspomene.

Posebnu zahvalu uputio je zaposlenicima, istaknuvši da je više od 2.000 ljudi koji čine tim tvrtke ove godine „nadmašilo sva očekivanja“ te da su zaslužili kvalitetan odmor nakon iznimno zahtjevne godine.

Rimac je zahvalio i kupcima te poslovnim partnerima na povjerenju i suradnji, zaključivši optimističnom porukom kako će 2026. godina biti jednako impresivna.