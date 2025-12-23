Mate Pavić u Splitu: Tenis je posao, Hajduk je srce!

Hrvatski tenisač Mate Pavić, dugogodišnji gost i navijač Hajduka, boravio je u Splitu tijekom praznika. Iako rijetko ima prilike posjetiti rodni grad zbog obaveza na turnirima, Pavić pažljivo prati događanja u klubu.

„Zadnji put sam bio na Hajduku protiv Lokomotive u Zagrebu, tjedan prije. U Splitu sam bio nešto ranije, ali uvijek rado pratim momčad kad stignem“, rekao je.

Pavić ističe da Hajduk ima dobar potencijal, ali da mu treba mentalitet, pokoja pobjeda i povremeni ‘break’, u stilu tenisa.

Tijekom posjeta Splitu, Pavić je od Gorana Vučevića i Ivana Rakitića dobio na poklon dres Hajduka, što ga je posebno razveselilo i dodatno povezalo s klubom.

Osvrnuo se i na svoju tenisku sezonu, koju ocjenjuje uspješnom unatoč manjim pehovima:

„Bila je to dobra sezona, iako je na kraju nekoliko turnira, uključujući Beč, Pariz i Torino, prošlo s ozljedom. Ipak, osvojili smo tri Masters titule i bili u borbi za prvo mjesto na ljestvici“, rekao je.

Govorio je i o suradnji sa svojim partnerom u parovima:

„Godinu prije završili smo prvi, ove godine, prije ozljede, bili smo drugi. Veselimo se idućoj sezoni.“

Osvrnuo se i na Davis Cup, u kojem Hrvatska igra protiv Danske u Varaždinu:

„Definitivno smo favoriti na papiru. Ivan Dodig, novi izbornik hrvatske teniske reprezentacije, moj je prijatelj, stariji od većine nas u reprezentaciji i zna nam pomoći svojim iskustvom i savjetima, posebno u parovima.“

Pavić je u Splitu uživao u pauzi između turnira, ali je jasno naglasio da su mu sport i tenis i dalje primarni fokus:

„Kad god mogu, dođem u Split i pratim Hajduk. Većinom sam na turnirima, ali svaki trenutak ovdje je dragocjen.“