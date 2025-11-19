Mate Bulić otkrio svoje "zlato": Ovo je njegov najmlađi unuk

Mate Bulić upoznao je članove svog pratećeg benda i Dalibora Petka s najmlađim unukom Tinom. On ovih dana je boravio u Njemačkoj, gdje je bio jedan od glavnih izvođača manifestacije Hrvatska noć.

Hrvati iz dijaspore potpuno su se oduševili nastupom njihovog kralja, koji je u Frankfurtu nastupao s pratećom grupom Delta. Svoju ekipu koja ga već godinama prati na koncertima Bulić je pokazao na društvenim mrežama, no pažnju je ukrao netko drugi.

"Ovi su momci moja druga obitelj. Godinama sam uz istu ekipu, moju grupu Delta, a pridružio nam se i naš prijatelj Petko. Nakon Hrvatske noć kod Zdravke na ručku, a i idealna prilika da upoznaju našeg malog Tina", napisao je.

Naime, u druženju s glazbenicima i voditeljem Daliborom Petkom Buliću se pridružio najmlađi unuk Tin, uz baku i Bulićevu suprugu Zdravku i majku Katju.

"Nakon Hrvatske noć kod Zdravke na ručku, a i idealna prilika da upoznaju našeg malog Tina", napisao je Bulić uz galeriju fotografija i videa na kojoj se nalazi cijeli bend i voljeni unuk kojem je lice sakrio emotikonom bijelog srca.

Ove fotografije nisu propustili komentirati ni Bulićevi pratitelji na društvenim mrežama.

"Bravo Mate, prekrasna obitelj. Dobri i odani prijatelji", "Svako dobro tebi i tvojoj obitelji prijatelju", "Bravo za obitelj Bulić i sve najbolje", "Bravo Mate, svi smo zate!", pišu mu njegovi fanovi.

Maleni Tin je nedavno kršten. Bulić je nedavno donio odluku o smanjenju broja nastupa.