Mate Bulić bodri Marina Vrgoča: "Cijela Hrvatska je uz tebe!"

Mate Bulić u petak je uputio dirljivu poruku Marinu Vrgoču, hrvatskom predstavniku na Dječjem Eurosongu, poručivši mu da vjeruje u njegov nastup i da ga cijela Hrvatska podržava. Uz zajedničku fotografiju koju je objavio na Instagramu, pozvao je pratitelje da glasaju za Marina putem stranice jesc.tv.

Marino će u subotu na pozornicu izaći kao treći po redu, nakon predstavnika Malte i Azerbajdžana, a prije San Marina, Armenije, Ukrajine, Irske, Nizozemske, Poljske te ostalih natjecatelja. Izvodi pjesmu „Snovi“, autorskog tandema Ines Prajo i Arijane Kunštek.

Glasanje je otvoreno i traje do 13. prosinca u 16:59, neposredno prije početka showa. Nakon svih izvedbi, gledatelji će imati još jednu kratku priliku – dodatnih 15 minuta – tijekom koje mogu ponovno glasati i dati dva glasa za Marina.

Publika donosi polovicu ukupnog rezultata, dok preostali dio određuje stručni žiri, što znači da svaki pojedinačni glas može biti presudan. Natjecanje će se prenositi uživo na HTV2 od 17 sati, uz komentare Mije Dimšić i Duška Ćurlića.