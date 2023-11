Masterplan prometnog razvoja funkcionale regije Srednja Dalmacija u javnoj je raspravi

Nacrt Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija, strateškog prometnog dokumenta koji sagledava kompletan prometni razvoj Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, zajedno sa Strateškom studijom njegova utjecaja na okoliš, u javnoj je raspravi od 15. listopada s tim da javni uvid traje do 14. studenog, a danas je u Splitu i Šibeniku održan javni uvid u te dokumente. Nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija, a partneri su Grad Split i Šibensko-kninska županija. Projekt je sufinanciran iz strukturnih fondova EU i Kohezijskog fonda.

Marko Bašić, koordinator projekta iz tvrtke Trames, izrađivača Masterplana, istaknuo je na skupu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako su glavni ciljevi bili povećati učinkovitost prometnog sustava, bolje povezati sve segmente na regionalnoj i županijskoj razini, unaprjeđenje teretnog prometa i konačno povećanje sigurnosti u prometu. Na osnovi ciljeva, postavljene su i mjere kako neki od problema riješiti. Također, napravljene su brojne i detaljne analize svake vrste prometa i predložena rješenja uočenih problema. Kao jedan od njih istaknuo je vrlo slabo korištenje javnog prijevoza, osobito u cestovnom prometu koji ne može "progutati" sadašnji intenzitet.

- Čak 70% ljudi koje smo anketirali rekli su da koriste osobni automobil kao primarni, a tek negdje 8-10% koristi javni prijevoz. To dovodi do velike zakrčenosti cestovne infrastrukture, umjesto da se koristi više javni prijevoz i javna infrastruktura jer bi se dodatno ubrzao prijevoz što bi dovelo do povećanja kvalitete prometne povezanosti cijelog područja i kvalitete života, te ubrzanja gospodarske aktivnosti, pojasnio je Bašić dodajući kako je, uz ostalo, potrebna bolja međuotočna povezanost, razvoj bolje heliomreže uz kvalitetniju prometnu signalizaciju.

Stratešku studiju utjecaja na okoliš Masterplana prometnog razvoja funkcionalne regije Srednja Dalmacija predstavila je Martina Rupčić u ime izrađivača, tvrtke IRES ekologija. Govorila je o zakonima i propisima na kojima se ona temelji, provedenim analizama i postupku koji je prethodio njegovoj izradi i sadržaju koji je usklađen s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim planovima i dokumentima.

- Najvažnije poglavlje je procjena utjecaja mjera propisanih Masterplanom na okoliš. Cilj nam je bio analizirati prometnu promjenu koju će ona imati na okolišne značajke. Budući da su mjere načelne i nemamo sve detalje, mi smo po principu predostrožnosti i u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, procijenili najgori mogući scenarij koji će budućim investitorima i nositeljima zahvata biti od pomoći u njihovim budućim planiranjima projekata i dobivanju potrebnih dozvola, pojasnila je Rupčić. Govorila je potom o načinu na koji su procjene rađene po prometnim segmentima, uključujući pozitivne i negativne utjecaje, kao i o mjerama koje će u budućnosti doprinijeti smanjenju emisije CO2 i utjecaju klimatskih promjena na okoliš. Ukoliko se predložene mjere budu poštivale, ustvrdila je, neće doći do negativnog utjecaja Masterplana na okoliš dviju županija koje imaju 188 područja ekološke mreže, 177 područja očuvanja značajnih vrsta i stanišnih tipova i 11 međunarodno važnih područja za očuvanje značajnih vrsta ptica.

U raspravi, najviše pitanja izrađivačima plana bilo je usmjereno na rasterećenje cestovnog prometa i smanjenje prometnih gužvi na što im je odgovoreno kako se o tome posebno vodilo računa na svim lokacijama na kojima su gužve evidentirane te da je glavni cilj Masterplana da bude sve obuhvaćeno na jednom mjestu, sve vidljivo i da se rješenja "točkastih" problema, reflektiraju pozitivno na cijeli prostor. Također, bilo je govora o zračnom prometu gdje je analiza pokazala da Šibensko-kninska županija nema potrebe za gradnjom putničke zračne luke, ali i o potrebi poboljšanja mreže i većeg korištenja javnog, osobito gradskog prijevoza.

Anđelko Katavić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu SDŽ pozvao je sve one koji imaju određene primjedbe na ovaj strateški dokument da ih dostave putem web stranice dalmacija.hr.

- Masterplan znači usklađivanje, prilagodbu ili pokazivanje svih oblika prometa na području ove regije i usklađivanje svih vrsta prometa s voznim redovima i s mogućnostima. U okviru Masterplana je i Strateška procjena o utjecaju na okoliš koja ukazuje na određene mogućnosti koje se mogu dogoditi u ekološkom smislu. Građanima će ovaj projekt donijeti mogućnost realizacije pojedinačnih prometnih projekata bilo u cestovnom prijevozu, morskom ili željezničkom kad se oni usklade, a njih će financirati jedinice lokalne samouprave, Županijske ceste te županijska i državna uprava, poručio je Katavić.