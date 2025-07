MASOVNI POMOR STOKE U ZAGORI Riječ je o trovanju? "Tu kravu gledam kao člana obitelji i to me najviše ubija"

Pomor stoke kod Vrlike šokirao je lokalno stanovništvo i duboko potresao stočarsku zajednicu podno Svilaje u Dalmatinskoj Zagori. U posljednjih dvadesetak dana, stočari su prijavili više od 50 uginulih krava, sve unutar radijusa od šest do sedam kilometara na području Radinja, između Drniša i Vrlike.

Prema navodima Udruge "Hrvatski krški pašnjaci", situacija se svakim danom pogoršava – mještani tvrde da im svakodnevno ugiba po nekoliko grla. Veterinarska inspekcija za RTL Danas potvrdila je kako se ne radi o zaraznoj bolesti, dok iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da mogućnost trovanja nije isključena. Uzorci su poslani na laboratorijsku analizu, a u cijeli slučaj uključena je i policija.

"U subotu i nedjelju uginulo je pet komada, u ponedjeljak oko 9.30 je došla sinjska inspekcija i naš veterinar, a do tada je već uginula i šesta krava. Svaki dan onda je ugibala po jedna, iza mene je evo 14 uginula krava. Ne može biti tragičnije", rekao je za RTL uzgajivač Nikola Turudić iz Maovice.

Istu sudbinu doživjele su i krave mladog uzgajivača Ante Batalića.

"Novčana šteta je velika, ali ona emocionalna je puno veća. Mi smo vezani za to, oni koji ih ne drže ne mogu razumijeti. Ja tu kravu gledam kao člana obitelji i to me najviše ubija. Ne vidim rješenje i izlaz jer su nam sva vrata zatvorena", kaže Ante Batalić iz Maovice.