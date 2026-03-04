Masovne zapljene droga na jugu Lijepe naše: Čak 119 slučajeva otkriveno od početka godine, donosimo sve detalje

Od početka ove godine do danas, na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske policija je u 119 slučajeva zatekla osobe u neovlaštenom posjedovanju, krijumčarenju ili preprodaji droga, koje su kazneno ili prekršajno prijavljene.

Većina procesuiranih osoba su hrvatski državljani (82), dok su ostali strani državljani iz Albanije, Kosova, BiH, Njemačke, Poljske, SAD-a i Brazila. Analizom je utvrđeno da su gotovo sve osobe muškog spola, dok su žene bile samo dvije. Među procesuiranima su i dva maloljetnika.

Najčešće zaplijenjena droga bila je marihuana, ali policija je oduzela i amfetamin, kokain, hašiš, ketamin, metaamfetamin, stabljike marihuane te tablete sa popisa droga. Zapljene su provedene kroz ulične kontrole, graničnu kontrolu, pretrage domova i kontrolu prometa.

Izdvojene veće zapljene:

22. siječnja - zapljena 4 vrećice marihuane na MCGP Mali Prolog

3. veljače - zapljena droge, digitalne vage i novca na Korčuli

17. veljače - zapljena gotovo 2,2 kg kokaina na MCGP Karasovići

22. veljače - zapljena gotovo 2,3 kg amfetamina u Zaton Dolima

Osobe zatečene u neovlaštenom posjedovanju droga prekršajno su prijavljene i kažnjene novčano, dok su oni uhvaćeni u krijumčarenju ili prodaji droga uhićeni i kazneno prijavljeni sukladno Kaznenom zakonu.

Također, od početka godine u prometnim kontrolama 13 osoba je bilo pozitivno na droge, dok je 73 odbilo testiranje.

Policija podsjeća:

- Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili droga težak je prekršaj. Novčane kazne kreću se od 90 do 2.650 eura, a za razinu alkohola iznad 1,5 promila propisana je i kazna zatvora do 60 dana. Odbijanje testiranja na alkohol i droge također je kažnjivo, s novčanom kaznom od 1.320 do 2.650 eura ili zatvorom do 60 dana, a recidivistima se može privremeno oduzeti vozilo - izvijestili su.