Maskirani muškarac u alkoholiziranom stanju izazvao nered u splitskom kafiću, sud odredio zatvor

U srijedu, 4. veljače 2026.godine oko ponoć u Splitu u ugostiteljskom objektu u Vinkovačkoj ulici muškarac, zamaskiranog lica, narušavao je javni red i mir vičući i psujući te govoreći da ako ga netko bude ometao da će izvaditi nož.

Na teren su upućeni policijski službenici Prve policijske postaje koji su u ugostiteljskom objektu pronašli 49-godišnjaka. Nalazio se u vidno alkoholiziranom stanju, a izmjerena mu je koncentracija od 1,93 g/kg. Doveden je u policijsku postaju i zadržan do otrježnjenja, a nakon istraživanja odveden je na sud.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 49-godišnji muškarac u alkoholiziranom stanju u ugostiteljskom objektu na naročito drzak i nepristojan način narušio javni red i mir vrijeđajući djelatnicu, posjetitelje, ali i policijske službenike koji su postupali po dojavi na način da je u vidno ušao u ugostiteljski objekt zamaskiran s crnom maramom preko lica, vikao je, galamio, psovao, rukom gestikulirao kao da drži pištolj, govoreći da ako ga netko zaustavi da će izvaditi nož. Nakon toga je posebno drsko i vulgarno vrijeđao djelatnicu koju je nazivao pogrdnim imenima, psujući sve u objektu, a s opisanim ponašanjem je nastavio kada su na intervenciju stigli policijski službenici koje je psovao, bio je vulgaran i neprimjereno se ponašao.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 15 dana budući da se radi o ponavljaču koji je do sada evidentiran zbog činjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ali i nakon izrečenih kazni razvidno je da je opet nastavio s činjenjem teških prekršaja. Do sada je dva puta pravomoćno kažnjen zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Također, sudu je predloženo da mu se odredi i produlji mjera opreza zabrane posjećivanja ugostiteljskog objekta te zabrana približavanja osobi i zabrana uspostavljanja kontakta.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 12 nakon čega je predan u zatvor.