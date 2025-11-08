Maskirani muškarci i u Zagrebu, javio se Tomašević

​Svih devet muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor. U subotu ujutro, podsjećamo, na splitskoj rivi održava se prosvjed Torcide zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Splitu.

Maskirani muškarci u Zagrebu

Sinoć se u Zagrebu okupila skupina od 50 do 100 maskiranih muškaraca, uglavnom mladića, vjerojatno pripadnika BBB-a. Došli su pred Srpski kulturni centar u Preradovićevoj ulici u Zagrebu gdje se održavalo otvaranje izložbe. Okupili su se očito u znak prosvjeda protiv održavanja Dana srpske kulture.

Muškarci su se mirno razišli nakon što su otpjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i "Zovi samo zovi, svi će sokolovi za te život dati", grupa mlađih muškaraca otišla je s mjesta događaja, piše Index.

O svemu se oglasio i gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević.

"Najoštrije osuđujem slavljenje Nezavisne Države Hrvatske i atmosferu prijetnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba u centru Zagreba povodom Dana srpske kulture.

Zagreb i Hrvatska se ne vole pozivanjem na NDH koja je donijela rasne zakone i sustavno ubijala ljude u koncentracijskim logorima jer su druge vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. Hrvatska se temelji na Ustavu i vladavini prava i nitko ne smije biti iznad zakona", objavio je Tomašević.

Tomašević se vjerojatno referirao na pjesmu "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" koja se na stadionima pjeva od 90-ih godina, nakon što je Hrvatska proglasila nezavisnost od Jugoslavije.