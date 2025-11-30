Maskirani huligani pred marš protiv fašizma bacali petarde, dizali desnice

Više od tisuću Riječanki i Riječana okupilo se na nedjeljnom prosvjednom maršu “Ujedinjeni protiv fašizma”, poslavši poruku otpora naspram fašističkih tendencija i nasilja koje eskalira u društvu.

Okupljanje je započelo u podne na Jadranskom trgu, nakon čega je marš prošao Korzom do Spomenika oslobođenja na Delti gdje se održava prosvjedni program.

“Nikad više vojnici, nikad više u rat za državu i bogate”, “Gdje umire fašizam rađa se sloboda” i “Ako ne želiš da te zovu fašistom, nemoj biti fašist” neke su od poruka i transparenata prosvjednika kojih je prije početka marša napala skupina maskiranih huligana.

Prema navodima očevidaca, tridesetak ljudi, odjevenih u crno te maskirani fantomkama na okupljene je bacilo nekoliko eksplozivnih sredstava, a nakon mlake reakcije policije, skupina se raspršila i pobjegla, piše Novi list.