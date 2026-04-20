Maskirani dvojac uletio u trgovinu u Splitu s namjerom pljačke. Jednog uhvatili kupci, drugi pobjegao

U petak, 17. travnja 2026.godine oko 20,30 sati u trgovinu u Velebitskoj ulici ušle su dvije maskirane osobe i uz prijetnju nožem otuđile su novac, nakon čega je jedan od počinitelja pokušao ući u drugu prostoriju kako bi otuđio novac iz sefa, ali su ga u tome spriječili građani koji su se trenutku događaja nalazili u trgovini i zadržali su počinitelja do dolaska policije, dok je drugi muškarac pobjegao.

Policijski službenici su odmah izašli na mjesto događaja i uhitili muškarca koji je zadržan na mjestu događaja. Poduzete su sve mjere i radnje kako bi se pronašao drugi počinitelj, policijski službenici su na terenu intenzivno tragali za drugim muškarcem i samo sat vremena nakon počinjenja kaznenog djela policijski službenici su pronašli i uhitili drugog muškarca. Obojica su dovedena u policiju i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje.

Pregledom mjesta događaja policijski službenici su na parkiralištu ispred trgovine pronašli nož kojim je počinjeno kazneno djelo, a obavljen je i očevid. U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su obavili pretrage stanova koje su osobe koristile i pronađeni su predmeti povezani uz počinjenje kaznenih djela. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su uz gore opisano razbojništvo, dvojica muškaraca, 31-godišnjak i 30-godišnjak, počinili samostalno još četiri razbojništva i jednu provalu.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 31-godišnjak i 30-godišnjak zajedno i dogovorno, u petak, 17. travnja 2026. godine oko 20:33 sata u Splitu, maskirani i uz prijetnju nožem ušli u trgovinu u Splitu i počinili kazneno djelo razbojništvo tijekom kojeg su otuđili 1.415,00 eura.

Nadalje, provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 31-godišnjak u ožujku na području Splita maskiran i uz prijetnju nožem odnosno verbalnu prijetnju upućenu djelatnicima u trgovinama počinio još tri kaznena djela razbojništvo:

14. ožujka 2026. godine u 23:27 sati iz registar kase otuđio 1.590,00 eura

23. ožujka 2026. godine u 17:20 sati u Splitu, otuđio 1.387, 00 eura

30. ožujka 2026. godine u 20:21 sati u Splitu otuđio iznos od 1.300,00 eura.

Nadalje, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 30-godišnjak samostalno počinio još jedno razbojništvo tako da je 8. travnja 2026. godine oko 20:40 sati u Splitu, maskirani kapuljačom na glavi, prikrivajući lice, prijeteći nožem od djelatnice otuđio 2.600,00 eura, a u periodu od 19. ožujka 2026. do 8. travnja 2026. godine u Splitu, provalio u stan iz kojeg je otuđio zlatni prsten i naušnice vrijednosti 2.000 eura.

Ukupna materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima procjenjuje se na oko 10 tisuća eura. Muškarci koji su do sada višestruko prijavljivani zbog počinjenja različitih kaznenih djela, uz kaznenu prijavu predani su pritvorskom nadzorniku.

Od početka godine do danas na području Splitsko-dalmatinske županije evidentirano je samo deset kaznenih djela razbojništva, a dovršetkom ovog istraživanja dovršeno je istraživanje i pronađeni počinitelji ukupno osam razbojništava.