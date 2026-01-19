'Maskirajte se, budite hrabri, ludi i svoji jer karnevo je dan kada vam je sve dopušteno!': Svi na Stradun 14. veljače!

Dubrovnik se sprema za povratak događaja kakvog grad već dugo nije doživio – Župski karneval vraća se na velika vrata!

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Župski karnevo 2.0 (@zupski.karnevo)

Udruga Župskog karnevala oglasila se priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti:

- Uskrsnuće Župskog karnevala

Dragi puče: svi mladi, oni koji se još tako osjećate i svi stari,

vrijeme je da se prašina skine sa perika, da se izvuku stare maske iz ormara i da se Župa opet nasmije: glasno, bez pardona i bez filtera!

Ovogodišnji Župski karnevo vraća se na velika vrata, onakav kakvim ga pamtimo i kakav nam je, budimo iskreni, svima falio!

14.02, na Valentinovo, pozivamo vas na karnevalsku povorku na Stradunu, a potom na nastavak jedinstvene zabave u Župi. Čekaju vas brojne nagrade, još više iznenađenja i atmosfera u kojoj dosada nema šanse jer karnevo smo dodatno začinili.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Župski karnevo 2.0 (@zupski.karnevo)

Okupili smo tim mladih i starih kreativaca koji pršte idejama, vole škerce i žele vratiti karnevo kakav treba biti: pun zabave, druženja, smijeha i provokacija. Ako vas zanima koga smo se sve dotaknuli i kako, jedini način da to saznate je da nam se pridružite. Maskirajte se, budite hrabri, ludi i svoji jer karnevo je dan kada vam je sve dopušteno!

Vaše maske možete prijaviti putem navedenog linka: https://forms.gle/ e91EBLs5TqNS2pSh8

Pratite nas na instagramu @zupski.karnevo i promatrajte sve što vam svakodnevno pripremamo! Vidimo se! - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Udruga Župskog karnevala.