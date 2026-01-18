Maškare preuzele ključeve Grada - počinje peto godišnje doba u Kaštelima

Primopredajom ključeva Grada maškarama - u Kaštelima počinje peto godišnje doba. Doba maski, šušura, zabave i veselja po kaštelanskim ulicama. Dogradonačelnik Kaštela Antonio Budimir u pratnji Grgice Benutića i direktorice TZ Kaštela Nade Maršić predao je ključeve grada na upravljanje KPU Kampanel iz Kaštel Sućurca i maškarama iz Donjih Kaštela KKU Poklade.

Iz Kampanela poručuju kako će i ove godine na karnevalu imati satirične točke koje se vežu uz njihovo mjesto ali poznavajući Kampanel možemo očekivati i točke na račun dešavanja u našoj državi.

- Pozvao bih sve ljude dobre volje da nam se pridruže u zabavi i veselju po našim ulicama. Očekujemo u povorci i naše goste iz ostalih pokladnih društava. Pošto se blagajna nalazi u našem mistu, donjokaštelani sigurno neće odlučivati što će se mijenjati u gradu, poručio je Frane Božin iz Kampanela.

Ovom prilikom okrunjena je kraljica njihovog karnevala, a ona je Nia Zvjezdana Markov.

Miljenko Plemeniti Kuzmanić primio je ključeve Grada u ime Poklada te kako već tradicija nalaže, poznatim riječima otvorio dane karnevala.

- Neka počne, kazao je Miljenko i otvorio doba vladavine maškara.

Ovogodišnja kraljica 213. Donjokaštelanskog krnjevala je Ela Spajić, a 45. Dičjeg krnjevala Sara Kelava.

- Potrudili smo se organizirati za svakoga po nešto, od dječjih predstava, preko Dječjeg krnjevala do pokladnog utorka kad nas očekuje velika povorka kroz cijela donja Kaštela. Bit će kao i do sada puno točki u kojima sudjeluju domaća društva ali i naši dragi gosti koji nam uvijek rado dolaze. Mi ćemo i ove godine ići na gostovanje, najvjerojatnije u Sloveniju. Ovim putem pozivam sve naše Kaštelane da nam se pridruže te da još jednom napravimo maškarane povorke za pamćenje, kazao je predsjednik KKU Poklade Ante Šuško.

Grad ostaje u dobrim rukama poručio je zamjenik Budimir te nadodao kako stoljetna tradicija održavanja maškara u Kaštelima stavlja grad na mapu prepoznatljivih događanja u doba poklada te je to još jedan dodatni plus za kaštelanski turizam.

- Vjerujem kako će društva i ove godine bit originalna po svojim točkama, a za Grad se ne brinemo. Grad dobro "stoji" i takvog će ga maškare i vratiti - kazao je Budimir.