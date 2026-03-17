Marulićevi dani otvorili prijave za jubilarnu radionicu dramskog pisanja u Splitu

U sklopu ovogodišnjih Marulićevih dana u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održat će se jubilarna, deseta Radionica dramskog pisanja pod vodstvom istaknutog dramaturga Tomislava Zajeca. Radionica će trajati od 24. do 30. travnja 2026., a organizatori su objavili javni poziv za sve zainteresirane polaznike.

Riječ je o programu koji je tijekom proteklih devet godina izrastao u važno mjesto razmjene iskustava mladih i afirmiranih autora, a i ove godine polaznicima će pružiti priliku za razvoj i dovršavanje vlastitih dramskih tekstova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a broj mjesta ograničen je na osam polaznika koje će odabrati voditelj radionice među prijavljenim kandidatima.

Prijave su otvorene do 15. travnja, a potrebno je poslati kratki životopis te sinopsis dramskog teksta na kojem kandidat želi raditi ili jednu dovršenu dramsku scenu. Prijave se šalju putem elektroničke pošte, uz naznaku “Za dramsku radionicu”.

Popis odabranih polaznika bit će objavljen dan kasnije, 16. travnja, na mrežnim stranicama kazališta.

Radionice će se održavati svakodnevno u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima u prostorima HNK Split, uz mogućnost prilagodbe rasporeda za polaznike s poslovnim ili studentskim obvezama.

Tomislav Zajec jedan je od najistaknutijih suvremenih hrvatskih dramatičara, višestruko nagrađivan za svoj rad. Dobitnik je, među ostalim, nagrade Marin Držić za novi dramski tekst, Nagrade hrvatskog glumišta te nagrade Marul, a njegovi su tekstovi izvođeni i izvan Hrvatske. Zaposlen je kao izvanredni profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave i sudjeluju u radu radionice, koja iz godine u godinu okuplja autore željne usavršavanja i kreativnog rada.