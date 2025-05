Martina je uzor na Pravnom fakultetu, zabrinuta je za budućnost mladih: "Nije realno da netko nakon završenog fakulteta samostalno podigne kredit i kupi stan"

Ona je odgovorna, komunikativna i uporna osoba. Dobitnica je Rektorove i Dekanove nagrade za izvrsnost. Na fakultetu je radila kao demonstrator i bila članica Pravne klinike pri Pravnom fakultetu u Splitu u kojoj se pruža besplatna pravna pomoć.

Najviši prosjek ocjena tijekom studiranja joj je bio 4,75. Ona je Dubrovkinja Martina Terakaj koja trenutno završava petu godinu Pravnog fakulteta na razmjeni u Rimu. Za sebe kaže da je motivira želja da svojim znanjem i stručnošću pomogne drugima.

- Trenutno u Rimu studiram na fakultetu Universita Europea di Roma. I nastava i praktične vježbe su na mom studiju usmjerene na Međunarodno pravo i svi se kolegiji održavaju i polažu na engleskom jeziku. Ovu godinu sam posebno posvećena učenju i nastojim izvući maksimum iskustva od studiranja u inozemstvu, te steći dublje razumijevanje Međunarodnog prava.

Posebno izdvojila dvije katedre

Nakon završetka studija ima namjeru vježbenički staž odraditi u odvjetničkom uredu jer je, barem za sada, najviše zanima kazneno pravo iako je otvorena za sve mogućnosti i izazove. Upravo su joj tijekom studiranja dva najdraža predmeta bila Kazneno-procesno i Kazneno-materijalno pravo iako joj je, kaže, svaki predmet bio drag jer je svaki od njih podjednako bitan za njeno pravno obrazovanje i za karijeru odvjetnice. Posebno je izdvojila i katedru profesorice Marije Boban na kojoj je bila demonstratorica, kao i sada pok. Hrvoja Kačera iz katedre Građansko pravo.

Osim Rektorove i Dekanove nagrade ima i Priznanje grada Dubrovnika za posebna postignuća studenata. Svaka od tih nagrada ima posebno mjesto u njenom srcu i predstavlja priznanje za trud koji je uložila u studiranje što je dodatno motivira da bude još bolja u budućnosti.

Važnost studenata i stručnjaka

Pitate li se kako joj uspijeva biti tako uspješna studentica odgovorit će vam da se naučila nositi sa izazovima, shvatila da nije sve u perfekcionizmu, te postigla ravnotežu između uspjeha u studiranju i života izvan njega. Studiranje bi preporučila svakome. Njoj će to ostati najbolji period u životu, a Pravni fakultet divno iskustvo i mjesto na kojem svatko tko to želi i tko se trudi može uspjeti.

- Studij traje pet godina, potom treba odraditi vježbenički staž godinu i pol, te naposljetku položiti pravosudni ispit. Istina, prođe dosta vremena dok se dođe do one razine kojoj studenti prava teže. Želja mi je ostati u Hrvatskoj, no ne krijem da sam pomalo zabrinuta za sve mlade ljude zbog svega onoga što nam se (ne) nudi u svijetu rada i organiziranja privatnog života. U trenutnim uvjetima nije realno da netko nakon završenog fakulteta, samostalno podigne kredit i kupi stan obzirom da su kvadrati abnormalno skupi. Vlast bi trebala davati više važnosti studentima i stručnjacima.