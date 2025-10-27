Martina iz Supertalenta natjecateljici: "Ljepotu prosipaš za jeftine pare"

U najnovijoj epizodi emisije Supertalent natjecateljica Nadja Džanan odlučila se predstaviti plesnom točkom. „Volim sve što je vatreno“, poručila je prije izlaska na pozornicu — i doista, njezin nastup bio je upravo takav, ali i uzrokovao podijeljene reakcije članova žirija.

Martina Tomčić: "Lijepa si, ali to nije ples"

Nakon nekoliko trenutaka izvedbe, Martina Tomčić prva je pritisnula X.

"Prekrasna si, ali plesati – ne znaš. Ples je umjetnost, vještina, nešto što nadilazi pokret koji si pokazala", rekla je, dodajući da joj je žao što takvu ljepotu i posebnost „rasipa za jeftine pare“.

Nadja joj je odgovorila samouvjereno: „Najvažnije je da sijam, a ne znam bih li negdje drugdje više sijala nego ovdje.“

Martina joj je kratko odvratila: „Bi, o bi.“

Plesačica se, međutim, nije složila s ocjenom. „Nije istina da ne znam plesati. Možda sam bila nervozna, ali to ne znači da ne znam.“

Kad je Martina ponovila da na pozornici nije pokazala plesno znanje, Nadja je istaknula svoj uspjeh na društvenim mrežama: „Jedan moj reel ima 330 tisuća lajkova i vidjelo ga je više od 10 milijuna ljudi.“

Martina je ostala čvrsta u stavu: „Današnje brojke nisu pokazatelj stvarne vještine. Ponekad su znak da se netko ismijava ili nam je netko zanimljiv iz pogrešnih razloga.“

Bilman u obrani Nadje

U raspravu se zatim uključio Davor Bilman, koji je stao na Nadjinu stranu.

"Slažem se da brojke nisu mjerilo talenta, ali ja tvrdim da ti znaš plesati. Problem je što se goli muškarci mogu divlje gibati i to se slavi, a kad to napravi žena, odjednom se govori da nema tehniku. To je licemjerno i protiv toga se uvijek borim", rekao je.

Dodao je i da Nadja ima ono što plesačima često nedostaje — emociju: "Možda netko ima bolju tehniku, ali većina muškaraca voli te gledati, a žene su ljubomorne. Uživao sam u tvom nastupu."

Martina mu je na to uzvratila da pravi plesači ne objašnjavaju riječima što su radili. "Znači, nisi plesačica – upravo si to rekao", rekla je, a Bilman je odvratio: "Ali vidiš da te dotaknulo."

U nastavku su izmijenili nekoliko duhovitih, ali oštrih replika, a atmosfera u studiju postajala je sve napetija.

Podijeljeni glasovi

Na kraju, Martina i Maja Šuput glasale su „ne“, dok su Fabijan Pavao Medvešek i Davor Bilman dali Nadji prolaz. Nastup mlade plesačice tako je ostavio žiri — i publiku — podijeljenima.